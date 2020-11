I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 24enne del luogo, per detenzione ai fii di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di mirato sevizio per la repressione dello spaccio di stupefacenti, i militari operanti nel corso della nottata, hanno proceduto al controllo del giovane mentre a bordo della sua autovettura cedeva due dosi di cocaina del peso complessivo di un grammo ad un 31enne di Ostuni.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente alla somma di 250,00 euro trovata nella disponibilità dell’uomo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 24enne è stato rimesso in libertà.

Il 31enne è stato segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Ostuni hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un 46enne del luogo per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo, controllato in una contrada del luogo, è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di eroina, occultati nella tasca dei pantaloni, sottoposti a sequestro.