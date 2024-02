Venerdì scorso, la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco ha ospitato la cerimonia di premiazione dei partecipanti al concorso “Migliore Vetrina di Natale 2023”. L’evento, concepito per valorizzare la creatività e l’ingegno delle attività commerciali della città, ha trasformato, nel periodo natalizio, le vie di Ostuni in un incantevole spettacolo natalizio, coinvolgendo ben 35 negozi.

Una giuria tecnica, composta da esperti del settore, ha attentamente valutato non solo l’estetica e l’originalità delle vetrine, ma anche la capacità di trasmettere lo spirito natalizio che ha pervaso l’intera comunità. Durante la cerimonia di premiazione, presieduta dal Sindaco Angelo Pomes e dall’Assessore alle Attività Produttive Laura Greco, insieme ai rappresentanti del Distretto Urbano del Commercio di Ostuni, Michele Piccirillo e Angelo Zurlo, sono stati premiati i seguenti vincitori:

– Rodio Nunziana ha ottenuto il punteggio più alto (142 punti) e è stata premiata con € 500,00.

– Leonidas si è classificato al secondo posto con 141 punti, ricevendo € 300,00.

– La boutique del fiore di Ciola Marco ha conquistato il terzo posto con 138 punti, e è stata premiata con € 200,00.

– Il Caffè Diana di Furone Giuseppe ha raggiunto il quarto posto con 137 voti, ricevendo € 150,00.

– Il Drink Shop di Asciano Giuseppe & C SAS ha conseguito il quinto posto con 131 voti, ottenendo € 100,00.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per mettere in luce la creatività dei negozi locali e promuovere le tradizioni di Ostuni. Il Sindaco Angelo Pomes ha sottolineato il ruolo cruciale delle attività commerciali nell’attrattività della città, mentre i membri del consiglio direttivo del Distretto Urbano del Commercio hanno evidenziato l’importanza della partecipazione al concorso nel promuovere l’identità e le tradizioni natalizie di Ostuni.

L’Assessore Laura Greco ha espresso soddisfazione per il numero di partecipanti registrati quest’anno, sottolineando il valore artistico, la creatività e l’originalità delle vetrine. Ha inoltre manifestato l’auspicio che il prossimo anno si possa aumentare il livello di partecipazione, considerando eventuali modifiche al concorso per renderlo ancora più coinvolgente e incentivare la partecipazione delle attività commerciali, fondamentali per il successo di iniziative di questo genere.

Il successo del concorso testimonia il solido legame tra le attività commerciali e la comunità, evidenziando il loro ruolo imprescindibile nella bellezza e nella coesione sociale di Ostuni.