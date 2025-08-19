August 19, 2025
Ago 19, 2025    Posted by    news 0

Ieri pomeriggio due voli diretti all’aeroporto di Lamezia Terme sono stati dirottati e hanno fatto scalo a Brindisi, dove hanno potuto atterrare in piena sicurezza. Restano al momento ignote le cause che hanno impedito il regolare arrivo in Calabria.

 

Entrambi i voli erano operati da Ryanair:

FR7438 da Memmingen, dopo cinque holding e oltre venti minuti di attesa, ha proseguito il volo per una mezz’ora fino a Brindisi.

FR1011, anch’esso diretto a Lamezia, ha effettuato circa venti minuti di attesa per poi puntare sullo scalo pugliese, dove è giunto poco dopo mezz’ora di volo.

 

Una volta a terra, i velivoli sono stati riprogrammati per tornare a Lamezia intorno alle ore 18.

 

L’episodio conferma la piena efficienza operativa e la centralità dello scalo brindisino, pronto a garantire accoglienza e sicurezza nei casi di emergenza o dirottamento, grazie alla professionalità del personale e all’affidabilità delle infrastrutture aeroportuali.

Related Posts

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 58 annunci di lavoro e 112 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

Fasano, venerdì 22 agosto Antonio Decaro presenta il suo libro “Vicino. Fare politica insieme alle persone” 

Fials: “Al Perrino i furti continuano, Direzione e Istituzioni ancora assenti”

La rassegna “Per gusto e per diletto” prosegue con Caringella e Aquila

Cisternino, atti vandalici contro strutture comunali: il sindaco Perrini presenta denuncia contro ignoti

Sabato 23 a Mesagne si presenta il libro sulla Dieta Mediterranea

No Comments

Leave a Comment