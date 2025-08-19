Ieri pomeriggio due voli diretti all’aeroporto di Lamezia Terme sono stati dirottati e hanno fatto scalo a Brindisi, dove hanno potuto atterrare in piena sicurezza. Restano al momento ignote le cause che hanno impedito il regolare arrivo in Calabria.

Entrambi i voli erano operati da Ryanair:

FR7438 da Memmingen, dopo cinque holding e oltre venti minuti di attesa, ha proseguito il volo per una mezz’ora fino a Brindisi.

FR1011, anch’esso diretto a Lamezia, ha effettuato circa venti minuti di attesa per poi puntare sullo scalo pugliese, dove è giunto poco dopo mezz’ora di volo.

Una volta a terra, i velivoli sono stati riprogrammati per tornare a Lamezia intorno alle ore 18.

L’episodio conferma la piena efficienza operativa e la centralità dello scalo brindisino, pronto a garantire accoglienza e sicurezza nei casi di emergenza o dirottamento, grazie alla professionalità del personale e all’affidabilità delle infrastrutture aeroportuali.