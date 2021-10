E’ disponibile in libreria e negli store On-line “NEL RESPIRO DELL’ALTRO” ultimo libro di Manuela Norandini.

NEL RESPIRO DELL’ALTRO edito da LUOGHINTERIORI casa editrice di Città di Castello (PG) è una storia d’amore raccontata da due punti di vista differenti. Carlo ha 35 anni, una bellissima compagna e dei genitori premurosi, ma sta attraversando il periodo più difficile della sua vita. Luana ha 29 anni e un passato complicato che la porta ad essere un disastro in ogni relazione. Il loro incontro scatenerà un susseguirsi di eventi che verranno raccontati da due prospettive differenti, quelle dei due protagonisti.

L’ autrice salentina nata a San Pietro Vernotico nel novembre ’86, laureata in lettere e filosofia presso l’università di Bari. Nel luglio 2011 ha pubblicato il romanzo “L’eco del destino”, nel 2014 “Distanze impercettibili”, sempre dello stesso anno sono i racconti “Con gli occhi dell’anima” e “La casa degli spiriti” pubblicato nell’antologia “Halloween all’Italiana”. Nel giugno 2015 è uscito il libro “Adelaide è morta sola” pubblicato da “Leucotea Edizioni”.

Nel respiro dell’altro

Esistono posti speciali, magici, in cui tutto può avere di nuovo inizio, anche più volte in una vita. Sono luoghi nostri da sempre, rifugi segreti dove sentirci protetti, lontani dalle paure, dagli obblighi, dagli insuccessi. Come quel balcone, dove la nostra saggia nonna ci insegnò a sorridere, con la raccomandazione di non smettere mai.

Oggi, dove un tempo rifiorivano i colori della nostra infanzia tra gerani dai toni sgargianti, un filo che lega il passato al presente ci suggerisce di affacciarci verso la nostra nuova vita di adulti.

Il destino, però, necessita sempre di una mano, urla di essere ascoltato. Per questo Nel respiro dell’altro è un romanzo che fa battere il cuore, una storia d’amore che ha bisogno di cure e attenzione per risplendere, come fanno i fiori più belli, sui balconi di certe case.