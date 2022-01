Franco Scalera, 70 anni, già sindacalista Cisl, si è spento oggi nella sua casa di Mesagne.

Scalera ha iniziato la sua carriera lavorativa nel ’68 come operaio metalmeccanico ed ha fatto parte di aziende storiche del settore aeronautico quali la ex Saca, l’Iam e l’Agusta. Nel novembre 1987 entra nella segreteria della Fim Cisl assumendo la guida della categoria dei metalmeccanici dal marzo del 1997 all’aprile 2007.

Nel corso di venti anni di attività la sua azione si è caratterizzata per le numerose battaglie affrontate al fianco dei lavoratori metalmeccanici e del settore aeronautico, vertenze nelle quali la Fim Cisl ha partecipato da protagonista.

Nel corso del suo mandato, l’azione di Franco Scalera si è contraddistinta soprattutto per la lotta a sostegno del lavoro, dei diritti e per la grande disponibilità nei confronti dei lavoratori oltre che per il suo impegno sociale.

Scalera lasciò la Fim Cisl nel 2007 per assumere la direzione della Divisione aerospaziale della “Quanta” (agenzia di lavoro interinale).

I funerali si svolgeranno lunedi 10 gennaio, alle 11.00, presso la chiesa di San Pio a Mesagne.