Di seguito la nota del Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile, Maurizio Bruno:

“Fin dal primo giorno del mio insediamento da Presidente del Comitato permanente regionale di Protezione Civile, ho voluto mettere in cima alle priorità del mio mandato, i giovani e le scuole.

“Entrare nelle classi, confrontarsi con gli studenti, far conoscere loro cosa sia la Protezione Civile, cosa significhi diventare un volontario, cosa possiamo fare nel nostro quotidiano per essere parte della sicurezza delle nostre vite e di quelle degli altri, è per me come piantare un seme destinato a germogliare e dare i suoi frutti.

“Oggi questo progetto a cui ho dedicato questi anni, ha anche un nome e un simbolo.

“Si chiama “Piccì”, ed è da oggi la prima mascotte della Protezione Civile della Regione Puglia.

“Piccì è un uccellino col becco rosso, il mantello e una torcia.

“Abbiamo scelto queste caratteristiche perché a nostro modo di vedere rendono questa simbolo non solo più accessibile alle nuove generazioni, ma anche perché racchiude in un’unica figura le principali caratteristiche della nostra Protezione Civile.

“Il mantello triangolare ad esempio rappresenta il logo della Protezione Civile; il becco rosso la passione dei volontari, ma anche le emergenze che devono contrastare; le ali e la torcia vogliono invece rappresentare ciò che quotidianamente facciamo: sorvolare il nostro territorio e tenere un faro acceso sui possibili pericoli.

“Non solo. Per avvicinarci ancora di più ai ragazzi, soprattutto i più giovani, e formare divertendo, Piccì diventerà anche un cartone animato sulle buone pratiche di Protezione Civile da diffondere in tutte le scuole della regione.

“Insomma, Piccì (anche il nome richiama le iniziali della Protezione Civile) è ciò che siamo ed è come vogliamo apparire agli occhi dei giovani che sono il nostro futuro, e che spero continueranno ad avvicinarsi a questa famiglia e a questa missione, come decine di migliaia hanno fatto prima di loro, e come tantissimi fanno ancora ogni giorno.