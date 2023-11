Il Teatro Sociale di Fasano ha una nuova vetrina digitale: ecco online il sito web ufficiale della casa comunale delle arti sceniche fasanesi, un portale che permetterà a chiunque di rimanere aggiornato su tutte le novità (artistiche e non) a partire dalla stagione 2023/2024.

Il sito è strutturato in modalità responsive, cioè è adattabile alle diverse dimensioni dello schermo e delle finestre di tutti i dispositivi, e pertanto sarà fruibile sia da pc che da smartphone.

Il progetto è stato realizzato da “Katharà – In rete per il teatro”, associazione temporanea di scopo composta dall’unione sinergica del Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano, associazione “SenzaConfine” e accademia “Fuori di danza” di Locorotondo, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Basterà un semplice click per visionare e scaricare il cartellone degli eventi in programma, prendere visione dell’offerta formativa (in partenza tanti laboratori di recitazione, danza e di tecnico di palcoscenico), iscriversi alla newsletter ed essere aggiornati in anteprima su tutte le novità firmate Katharà, visionare la scheda tecnica e la dotazione del palcoscenico, la piantina dei posti a sedere, verificare al momento la disponibilità delle date e la possibilità di prenotare il teatro con apposito link.

Dulcis in fundo, è stata dedicata una sezione alla storia del glorioso Teatro Sociale di Fasano. Una ricostruzione minuziosa, effettuata ricucendo i passaggi delle varie epoche dagli articoli di giornale, dal libro di Luisa Lamberti “Il Teatro Sociale di Fasano – Centocinquant’anni di storia”, e dai racconti dei più anziani, unici testimoni oculari di quella che fu la realizzazione del progetto di 26 galantuomini fasanesi che vollero regalare alla città un teatro comunale.

Dal “piccolo Piccinni”, passando dalla gestione della famiglia Falcolini fino alla riapertura del Nuovo Teatro Sociale. Un vero e proprio viaggio nel tempo, testimoniato da foto, bozze di progetti e articoli dell’epoca.

È possibile raggiungere il nuovo sito del Teatro Sociale cliccando sul seguente link: https://www.teatrosocialefasano.it

UFFICIO STAMPA

ATS KATHARÀ