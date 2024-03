La scherma brindisina torna a far parlare di sé nel contesto nazionale, riportando la città ai massimi livelli nella disciplina.

Oggi Miriana Morciano, Liliana Verdesca, Chiara Panzera e Lucrezia Orlando hanno scritto una pagina indelebile nella storia delle Lame Azzurre Brindisi ottenendo la splendida promozione in Serie A1 nel campionato italiano di spada.

Le loro gesta sono state semplicemente straordinarie. Con determinazione, impegno e talento, hanno dimostrato di essere delle vere campionesse e, stoccata dopo stoccata, hanno guadagnato quel terzo posto assoluto che vale la promozione nella massima categoria.

Un risultato eccezionale che non è solo un motivo di orgoglio per loro stesse ed i loro allenatori, ma per tutta la comunità brindisina.

Miriana, Liliana, Chiara e Lucrezia incarnano i veri valori dello sport. Attraverso l’allenamento ed il sacrificio hanno saputo forgiare una squadra di grande successo.

Grazie al loro straordinario impegno, le Lame Azzurre di Brindisi sono tornate ai massimi livelli, pronte a sfidare i migliori atleti della Serie A1 facendosi rispettare grazie ad una grinta ed una determinazione senza pari.

Complimenti a Miriana, Liliana, Chiara e Lucrezia per questa incredibile impresa.