È un US Città di Fasano alla ricerca del riscatto quello che si appresta ad ospitare al Vito Curlo il Martina nel match in programma alle ore 16 di domenica, 20 ottobre.

La sfida, valida per la 7^ giornata della Serie D-Girone H, vedrà affrontarsi due squadre protagoniste di un avvio non particolarmente positivo, con i fasanesi ancora alla ricerca del primo successo (3 pareggi e 3 sconfitte il bilancio attuale), e con gli itriani che invece hanno ottenuto punti solo lontano dal Tursi (1 vittoria e 2 pareggi, a fronte di 3 sconfitte casalinghe). Il derby, tanto atteso dalle due tifoserie (che però non potranno confrontarsi sugli spalti a causa del divieto agli ospiti imposto dalle autorità competenti), è dunque un’occasione importante, per entrambe le compagini, per dare uno scossone al proprio campionato.

<>.

La gara, che sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud/TeleRegione (Canale 77 in TV, streaming su www.teleregionecolor.com), sarà arbitrata dal sig. Andrea Traini di San Benedetto del Tronto, assistito dai sig.ri Davide Eliso di Castellammare di Stabia e Luca Vatiero di Agropoli.

Il quadro completo di giornata: Brindisi-Costa d’Amalfi, Fasano-Martina, Francavilla-Manfredonia, Matera-Casarano, Nardò-Fidelis Andria, Nocerina-Gravina, Angri-Real Acerrana, Ugento-Ischia, Virtus Francavilla-Palmese.

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale Juniores, nella 5^ giornata la formazione guidata da Graziano Pistoia ospiterà in casa il Brindisi. Appuntamento domani, sabato 19 ottobre, al Vito Curlo, con fischio d’inizio alle 15.30.

UFFICIO STAMPA CITTA’ DI FASANO