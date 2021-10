In occasione della partita tra Happy Casa Brindisi e Fortitudo Bologna, in programma questa sera al pala Pentassuglia con palla a due alle 20.30, torna Supporters Magazine, il giornale del basket brindisino e match program della società brindisina.

Il giornale cartaceo, arrivato al numero 227, è già in distribuzione in città e provincia e sarà consegnato questa sera all’esterno del Pala Pentassuglia, nel pieno rispetto di tutte le regole sul volantinaggio e sulla distribuzione cartacea previste dai protocolli anti Covid-19. Sul sito internet www.supportersmagazine.it è disponibile la versione sfogliabile in formato digitale.

In questo numero, ampio spazio alla partita tra Brindisi e Bologna con l’editoriale del direttore Marino Petrelli e quello di Mario Arceri, editorialista esclusivo della testata giornalistica. Ci sarà anche il roster e la presentazione degli avversari di questa sera. Si parla anche di Basketball Champions League e della Dinamo Basket Brindisi, squadra che disputerà la serie C/Silver.

E’ ancora possibile richiedere gli ultimi porta mascherina disponibili e realizzati da “Non sono Caramelle”, creazioni artigianali realizzate a mano con paste polimeriche, carta e gomma eva. Il porta mascherina è in materiale completamente lavabile ed è adatto per la conservazione di ogni tipo di mascherina, accessorio ancora imprescindibile nella vita quotidiana di ognuno di noi. E’ stato realizzato con il logo del giornale su sfondo bianco o azzurro, i colori della nostra città, e impreziosito da un bottone colorato sul retro per dare un carattere distintivo ad ogni pezzo. Il ricavato servirà alla nostra raccolta fondi per la Caritas diocesana, che già abbiamo aiutato durante la chiusura totale del 2020.

E’ possibile chiedere informazioni alla mail redazione@supportersmagazine.it oppure inviando un messaggio WattApp al numero 349.1638974. Un gadget legato ad un giornale del territorio brindisino in cambio di un piccolo gesto di solidarietà. Siate numerosi!

Lo staff di Supporters Magazine