Ecipa Brindisi rende noto che c’è tempo fino a Martedì 9 Marzo pv per iscriversi al corso “Ricevimento Sala e Bar” (200 ore), finanziato da Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.

Il percorso formativo è rivolto a giovani disoccupati dai 16 ai 29 anni, in possesso di diploma di scuola media inferiore, non iscritti a percorsi scolastici o universitari. Al momento si svolge in modalità “a distanza”, comodamente da casa, attraverso la piattaforma sincrona ecipa.didattikolearning.it (causa emergenza Covid).

E’ possibile ricevere tutte le informazioni dettagliate sul sito all’indirizzo di www.ecipabrindisi.it (nella sezione Garanzia Giovani http://www.ecipabrindisi.it/wp/garanzia-giovani/).

Attraverso il corso di formazione l’allievo/a diventa un Barman-Barmaid capace di preparare e somministrare aperitivi e cocktail, banchetti, bevande di caffetteria. Impara a conoscere e servire il vino, impara a creare un menu ed accogliere e gestire la comanda del cliente (anche nella lingua inglese), impara ad allestire la sala ed il servizio della ristorazione, gestire il magazzino e la conservazione degli alimenti. Al termine ha la possibilità di trovare impiego nel settore della ristorazione: bar, caffetterie, mense di collettività, self service, mense aziendali, ristoranti, ovunque sia presente un punto di ristorazione.

La domanda è in crescita, soprattutto per addetti alla ristorazione con un’ampia preparazione e competenza professionale.

Sono, invece, aperte fino a venerdì 26 marzo Le iscrizioni ai corsi “Inglese (Corso di preparazione per la Certificazione – Livello B1)” e “Automazione Industriale”.

Tutti gli allievi partecipanti riceveranno una indennità pari ad 1,00€ per ciascuna ora di frequenza al corso.

Per ogni tipo di informazione, comunque, è possibile chiamare i numeri 0831.575694 – 0831.431772 o inviare un messaggio Whats App al numero 392.9247092 scrivendo il nome e cognome ed il corso di interesse, sarete ricontattati dai responsabili.