Nuova opportunità presso la sede formativa di Ecipa grazie alla collaborazione con ASPIC, Associazione Italiana per lo Sviluppo psicologico dell’Individuo e della Comunità!

Mercoledì 29 dicembre prossimo, alle ore 18.00, presso la sede formativa di ECIPA, in Viale Belgio n. 30, a Brindisi, OPEN DAY COUNSELING, incontro GRATUITO conoscitivo sul counseling‼

Il Counseling si configura come un processo di adattamento creativo che consente alla persona di immaginare, progettare e realizzare per sé le migliori condizioni di vita possibili nella sua realtà e nella sua situazione contingente di vita, perseguendo il concetto di salute e benessere!

📈 ⁉ Perché scegliere di fare una formazione ASPIC in Counseling? 💬

✔ Perché sei alla ricerca di un’esperienza formativa, di cambiamento, di sviluppo professionale e di crescita personale.

✔ Perché ti ritrovi in una situazione personale o professionale, in cui fai fatica a trovare una buona via d’uscita, di miglioramento e cambiamento.

✔ Perché ti servirà, a dare forma e sviluppo ad alcune tue particolari potenzialità e attitudini personali

✔ Perché migliorerai le tue capacità di comunicazione, di ascolto, di accoglienza, di contatto empatico, di attenzione e di cura, verso te stesso e verso gli altri.

✔ Perché imparerai a dar valore e a promuovere le tue e le altrui doti di consapevolezza e responsabilità; di presenza e affidabilità, di empatia e autenticità; di assertività, proattività e creatività.

✔ Perchè metterai a punto un particolare metodo di aiuto, nei confronti del prossimo, e di auto-aiuto, che potrai utilizzare professionalmente, sia come valore aggiunto alla tua attuale professione, sia (ovvero) come Professional Counselor, potendo avviare una tua, propria e specifica, attività professionale di Counseling.

Se hai il desiderio di scoprire di più ti invitiamo a partecipare al nostro OPEN DAY GRATUITO presso la sede di ECIPA Brindisi!

L’incontro prevede una fase teorica e un momento di attivazioni esperienziali dimostrative!

Per info e iscrizioni:

📧 aspicelebrita@libero.it – 📞 3389084390

Nell’occasione ti informiamo che per gli associati CNA e loro familiari e/o dipendenti, su tutte le attività formative in collaborazione con ASPIC presso la sede Ecipa per l’anno 2022, sarà applicato uno sconto del 10%. A breve sul sito www.ecipabrindisi.it tutte le novità per il nuovo anno!

