Sono aperte le iscrizioni all’Edu-Camp, il campo pre-scuola residenziale gratuito rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, in programma dal 4 al 9 settembre a Mesagne (Br). Edu-Camp è un’iniziativa pensata per affiancare i ragazzi e le ragazze in vista della riapertura delle scuole, per favorire la socialità e soprattutto per migliorare le loro conoscenze nel mondo delle discipline Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria, matematica), attraverso la pratica sportiva, con un approccio multidisciplinare.

Edu-Camp è promosso da Arci Brindisi con il supporto tecnico e organizzativo di Uisp Brindisi nell’ambito di “Scuole attive di comunità”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”.

L’iniziativa propone un ricco calendario di attività avvalendosi di tecnici qualificati del mondo dello sport e di esperti nell’ambito dell’educazione. I partecipanti potranno immergersi nella scoperta e nella comprensione delle materie tecnico scientifiche attraverso la pratica di numerose attività sportive e culturali: sport di squadra, unconventional sports, ginnastica per il benessere, barca a vela, visite guidate, laboratori creativi, laboratori Stem, attività di invito alla lettura e di scrittura creativa. Durante la giornata, inoltre, sono previsti due break programmati all’insegna della sana e corretta alimentazione.

Il progetto “Scuole Attive di Comunità”, di cui Arci Brindisi è capofila, è realizzato con il supporto di una rete di partner: Uisp Brindisi; Ambito Territoriale Sociale Brindisi 4; Cooperativa sociale Il Sogno; I.I.S.S. Epifanio Ferdinando; I.I.S.S. Ferraris – De Marco – Valzani. L’iniziativa nasce con l’intento di fornire un modello di intervento educativo innovativo basato su azioni informali a favore degli studenti, mettendo in rete insegnanti, famiglie ed esperti.

Per partecipare all’Edu-Camp è necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo: brindisi@arci.it. Nell’oggetto indicare “Iscrizione Edu-Camp” e nel corpo del testo riportare: nome, cognome, data di nascita e comune di residenza del partecipante.