Storia e tecnologia. Un binomio che nel corso degli anni è diventato imprescindibile mezzo per ricostruire frammenti della vita e delle abitudini di un passato che, altrimenti, rimarrebbe sconosciuto e destinato alla libera immaginazione.

In questo contesto, dettato da una precisa volontà, vede la luce «Egnazia in digitale», un Progetto PON “Cultura e sviluppo” di digitalizzazione del patrimonio culturale del Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia per il miglioramento della fruizione.

Il progetto verrà presentato sabato 28 settembre 2024 alle ore 20.00 e si inserisce nel weekend delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 (GEP), iniziativa promossa dal Ministero della Cultura – Direzione generale Musei.

Racconteranno il progetto Fabio Galeandro, Direttore del Museo e Parco archeologico di Egnazia – RUP del progetto, Gianluca Mastrocinque, Direttore «Progetto Egnazia» Università degli Studi di Bari – Altair srl, Stefano Moretti, Multimedia Designer – Altair4 multimedia.

Saranno presenti e interverranno il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, Cinzia Caroli, assessore alla Cultura e Pierfrancesco Palmariggi, assessore al Turismo.

Nel corso della serata sarà possibile provare diverse tipologie di visori, e gli sviluppatori di questi prodotti saranno a disposizione per rispondere ad eventuali domande e curiosità.

Contestualmente, nella giornata di sabato 28 ci sarà l’apertura straordinaria del Museo e Parco archeologico di Egnazia dalle 20:00 alle 22:45, con un prezzo speciale del biglietto di 1€; nella giornata di domenica 29 sarà possibile effettuare escursioni al Museo Nazionale e Parco Archeologico con l’ausilio dei visori 3D e in ben 4 fasce orarie: 10.00 – 11.30 – 15.00 – 16.30.

Info e prenotazioni: 080 4829056

Ufficio Stampa

Città di Fasano