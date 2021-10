Sabato 16 e domenica 17 appassionati sportivi e atleti gareggeranno per il Campionato Regionale Medio, Medio a Staffetta e lo Sprint

È tutto pronto per l’Egnazia TRI: adrenalina pura per tutti gli amanti dello sport, tra scenari con scorci mozzafiato, ulivi secolari e trulli verrà decretato il vincitore del Campionato Regionale Puglia di Triathlon Medio 2021 individuale e a squadre. Momenti di suspense e grandi emozioni per questa terza stagione.

Ai nastri di partenza sono quasi 500 gli iscritti appassionati di nuoto, bicicletta e corsa che quest’anno gareggeranno fianco a fianco di grandi atleti – come Giulio Molinari, Martina Dogana, Daniel Fontana e Alessandra Fior e molti altri – e si sfideranno sul medio, medio a staffetta e sprint.

Un grande numero di iscritti che conferma il sempre più grande entusiasmo verso la competizione di Borgo Egnazia, divenuta un appuntamento imperdibile per gli amanti del triathlon, che permette di gareggiare tra panorami mozzafiato in un luogo a stretto contatto con la natura mediterranea.

BORGO EGNAZIA – Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, è un meraviglioso luogo ispirato nelle forme, nei materiali e nei colori a un tipico paese pugliese. Dal 2010 propone un diverso concetto di ospitalità e benessere, basato su esperienze locali e autentiche. Aperto tutto l’anno, offre 63 camere, 92 casette e 28 ville, diversi ristoranti, due bellissime spiagge private, piscine interne ed esterne, campi da tennis e le 18 buche del San Domenico Golf, un classico percorso “links” caratterizzato da vegetazione mediterranea, ulivi secolari e affacci sul mare. All’interno di Borgo Egnazia si trova Vair spa, la cui visione pone l’enfasi sulla bellezza interiore come fulcro dei trattamenti, ispirati alle tradizioni locali e caratterizzati da nomi in dialetto. www.borgoegnazia.it