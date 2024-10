Dura di fatto un tempo la partita dei campioni d’Italia nel primo match del 2° Round della EHF European Cup, con l’AEK Athens che ha avuto la meglio con il punteggio di 20-38 sulla Junior Fasano (che oggi figurava come società di casa), dilagando nella ripresa.

Nell’OAKA Sport Hall “Kassimatis” di Maroussi (dove vi è il complesso olimpico della capitale greca), pochi ma rumorosissimi gli spettatori presenti, che hanno assistito al buon avvio della formazione biancazzurra, avanti sul 6-4 all’8’. I gialloneri però reagiscono subito, passando a condurre sul 6-9 all’11’ con un rapido parziale di 5-0, di fatto mai recuperato dal club italiano, che, pur trascinato da un grande Leban tra i pali, non andrà in seguito oltre al -2 del 15’ (9-11) e del 27’ (13-15).

Chiusa la prima frazione in vantaggio sul 13-17, la compagine ateniese è di fatto unica protagonista del secondo tempo, nel quale Zeljko Beharevic e compagni riescono a siglare solo 7 reti. I ragazzi allenati da Bougeant toccano infatti il +10 al 43’ (18-28), per poi allungare sino al 20-38 della sirena.

Domani alle 18.30 italiane (19.30 greche) il secondo incontro della serie, che difficilmente potrà essere ribaltata dagli uomini di coach Domenico Iaia, che dichiara: “Abbiamo giocato contro una squadra lontanissima dagli standard italiani e probabilmente oltre quelli di questa stessa competizione. Noi dal canto nostro ci abbiamo messo il cuore, realizzando anche un buon bottino di reti considerando l’avversario, ma probabilmente senza la strepitosa prestazione del nostro portiere, il divario sarebbe stato maggiore. A livello fisico, atletico e tecnico c’è un abisso e non possiamo che sfruttare questa occasione come un’opportunità di crescita”.

Anche la partita di domani sarà arbitrata dai sig.ri Bogdan Kaludjerovic ed Ivan Vujacic (Montenegro), alla presenza del delegato EHF sig. Vladimir Jovic (Bosnia ed Erzegovina), e non sarà visibile in alcun modo in diretta streaming (liveticker https://ticker.ehfcl.com/Home/Index/202511020702028).

Tabellino

Junior Fasano-AEK Athens 20-38 (13-17 p.t.)

Junior Fasano: Guarini, Boggia, Rivan Rodriguez 3, Pugliese 7, Leban, Nardelli, Cantore 3, Marinho Da Cunha, Beharevic, Capello Cardozo 3, Velletri, Mizzoni 2, Legrottaglie, Beorlegui 1, Montalto 1. All.: Domenico Iaia

AEK Athens: Arampatzis 4, Matic 5, Duarte Brito 3, Vlastos 4, Schmidt 6, Keita 6, Genty, Tepper, Lulic 4, Ben Cheickh, Koukoulas 1, Davyes 1, Garain 2, Toure 2, Genes Szukielowicz, Sina. All.: Frederic Bougeant.

Arbitri: Kaludjerovic-Vujacic (Montenegro)

Fasano, 25 ottobre 2024.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara