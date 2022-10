Tra riconferme e nuovi volti, cambio al vertice al Circolo Tennis Brindisi. Dopo la tornata elettorale svoltasi il 16 ottobre scorso per il rinnovo del consiglio di amministrazione, è stata varata nella serata di giovedì, 20 ottobre, la squadra di dirigenti che, come da statuto, sarà al timone del sodalizio brindisino per i prossimi tre anni.

Progetti da portare a termine, nuove sfide da intraprendere, un obiettivo comune da centrare qual è quello del miglioramento del club sportivo sito in via Ciciriello e divenuto col tempo fiore all’occhiello della città perché sede negli anni di importanti eventi sportivi a tutti i livelli, molti dei quali di respiro nazionale ed internazionale.

Sono nove, quindi, i membri del nuovo consiglio direttivo che, oltre ai componenti del collegio sindacale e dei probiviri, sarà così composto:

Presidente: Angelo Argentieri eletto con 126 voti

Vicepresidente: Oronzo Pennetta eletto con 111 voti

Segretario con delega agli Affari e Relazioni Istituzionali: Giuseppe Gioffredi eletto con 125 voti

Tesoriere: Mario Menzione eletto con 140 voti

Addetto al Patrimonio: Renato Rollo eletto con 166 voti

Maestra di Casa: Roberta Centrone eletta con 132 voti

Direttore Sportivo: Paolo Perrone eletto con 118 voti

Consigliere con delega agli Affari Legali: Rosario Almiento eletto con 117 voti

Consigliere con delega ai Rapporti con i Soci e alla Comunicazione: Alfredo Di Giorgio eletto con 107 voti

Collegio Sindacale:

Nicola Frugis eletto con 109 voti

Sandra La Rosa eletta con 108 voti voti

Fabio Scarimbolo eletto con 106 voti

Collegio Probiviri:

Angelo Saponaro eletto con 124 voti

Sandro Stefanelli eletto con 100 voti

Maurizio Anglani eletto con 100 voti

«Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento per la fiducia accordataci da tutti i soci – affermano i consiglieri del C.T. Brindisi -. Il risultato elettorale conseguito rappresenta per noi una grande soddisfazione, ma al contempo ci investe di una grande responsabilità che cercheremo di onorare con la massima dedizione. Il supporto di ognuno è importantissimo per svolgere al meglio il mandato affidatoci e per consentire di portare avanti nel migliore dei modi azioni e proposte che possano migliorare la vita del nostro Circolo».