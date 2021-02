Il XVI Congresso Provinciale US ACLI Brindisi ha eletto il nuovo Consiglio Provinciale che sarà in carica per il quadriennio 2021 – 2025.

Il Congresso si è tenuto in modalità online, causa pandemia, ed ha avuto una grande partecipazione con illustri ospiti.

Si è collegato a sorpresa il Presidente Nazionale US ACLI Damiano Lembo, che ha elogiato il lavoro svolto dal Comitato di Brindisi negli ultimi quattro anni e nella fase pre-congressuale.

Don Mimmo Roma, delegato pastorale delle ACLI, ha portato i saluti della Diocesi e dell’ Arcivescovo Domenico Caliandro. Ha ringraziato il Comitato Provinciale per il lavoro costante sviluppato negli oratori di Brindisi e nelle ASD affiliate. Essere US ACLI comporta promuovere lo Sport, senza dimenticarsi dell’ identità e del messaggio cristiano.

Hanno presieduto il Congresso Giuseppe Failla e Gianluca Budano. Entrambi hanno ricoperto la carica di Segretario Nazionale dei Giovani delle ACLI e sono il riflesso dell’educazione e formazione aclista. La psicologa Roberta Balsamo ha ricoperto il ruolo di Segretario del Congresso.

Per le ACLI Provinciali sono intervenuti Antonio Albanese e Giuseppe Cecere, già Presidenti Provinciali ACLI Brindisi.

Ecco tutti i neo Consiglieri Provinciali Eletti, per voto palese, dai delegati con diritto di voto durante il Congresso Provinciale.

Carone Claudio: Già Presidente Provinciale US ACLI Brindisi e storico Dirigente ACLI Brindisi. Professore di Educazione Fisica oggi in pensione. Spiga D’Oro.

Teddy Spedicato: Presidente ASD Team San Pancrazio e del Circolo ACLI “Don Tonino Bello” di San Pancrazio Salentino. Coordinatore Regionale US ACLI del Ciclismo. Spiga di Bronzo.

Anna D’Accico: Coordinatrice del Movimento Donne in US ACLI, attivista e volontaria di progetti in difesa di anziani, minori e animali. Spiga di Bronzo.

Giuseppe Bianco: Segretario Provinciale US ACLI e Consigliere Provinciale ACLI Brindisi. Spiga di Bronzo.

Cosimo Damiano Carlucci: new entry, già componente del Comitato Provinciale US ACLI Brindisi. Presidente Nazionale UAI FNGI (Unione Artigiani Italiani – Federazione Giovani Imprenditori), Imprenditore e Istruttore Nazionale BLS-D con l’ Associazione Salvamento Agency.

Antonio De Filippis: new entry, Presidente ASD New Phisiodinamic, Imprenditore e Capo Sala Coordinatore infermieristico sala rianimazione in pensione.

Claudia Giubilo: new entry, Presidente ASD Centro Arte Danza. Spiga d’ Argento.

Maura Balsamo: Dirigente Comitato US ACLI Brindisi. Spiga di Bronzo.

Completano la nuova dirigenza Provinciale:

Sarah Balsamo: Revisore Contabile Unico

Toni Elia: Giudice Unico – Presidente ASD Elia’s Sport Center

Dario Micaletti: Riconfermato Presidente Provinciale US ACLI Brindisi

Il Congresso Provinciale ha rieletto all’ unanimità il Presidente Dario Micaletti. Inizia il suo terzo mandato, con consapevolezza ed esperienza. Già Consigliere Nazionale US ACLI, Vice Presidente ACLI Brindisi e Segretario Provinciale Giovani delle ACLI. Spiga di Bronzo nel 2013 è candidato al riconoscimento nazionale della Spiga d’Argento. Presidente giovane e propositivo, in questi anni ha raddoppiato il tesseramento, fatto rete tra le ACLI e le ASD affiliate e rilanciato il Comitato Provinciale per riconoscimenti e visibilità. Si allega la relazione congressuale.

Premiazioni e Riconoscimenti

Il Congresso ha premiato con il riconoscimento nazionale Spiga di Bronzo:

Maura Balsamo: Dirigente Comitato US ACLI Brindisi dal 2013.

Mario Spagnolo: Presidente ASD Team Strashiddati.

Gaetano Petrosino: Dirigente ASD Polisportiva S. Giustino De Jacobis, venuto a mancare lo scorso anno.

Premio Bearzot – “La Sfida Sociale”: premia le ASD che durante il primo lockdown hanno continuato a promuovere lo Sport ed ideato progetti di inclusione sociale:

Comitato Provinciale US ACLI Brindisi

ASD Centro Arte Danza

ASD Elia’s Sport Center

ASD ASD Team Strashiddati

ASD Acli Città di Brindisi

Premiati tutti i partner che hanno realizzato il percorso pre-congressuale “US ACLI Brindisi: ASSOCIAZIONI IN RETE”

ACLI Provinciali Brindisi

ASD affiliate US ACLI Brindisi

UAI FNGI: Unione Artigiani Italiani – Federazione Nazionale Giovani Imprenditori

Naval Balsamo Srl

Progetto Psicologia

Borgosalus

Sindacato Confintesa San Vito dei Normanni

CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”

Associazione Donne alla Difesa della Dieta Mediterranea “3DM”

Team Impresa +

Salvamento Agency

ETRA – Entra nell’ Arte

Parrocchia “Cristo Salvatore” – S. Elia, Brindisi

SAPMIF

COOPERATIVA LEGAMI DI COMUNITA’

Richiesta la Spiga d’Oro alla memoria per Romeo Tepore

Romeo Tepore, morto per COVID 19, il 23/03/2020, ha lasciato un vuoto incolmabile in ognuno di noi.

Romeo da sempre è stato uno sportivo, amante in particolar modo del ciclismo. È stato uno storico dirigente delle ACLI e dell’US ACLI a tutti i livelli. Fondatore US ACLI Provinciale Brindisi, già Presidente Provinciale e Regionale US ACLI, ha continuato la sua attività di promozione sportiva attraverso la sua ASD US ACLI FAUSTO COPPI, storica organizzatrice della manifestazione nazionale US ACLI “BRINDISI IN BICICLETTA“. Per quanto sopra scritto il Consiglio Provinciale ha indicato alla Commissione Nazionale US ACLI “LA SPIGA” che Romeo venga insignito con la Spiga d’Oro alla Memoria.