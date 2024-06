Oggi e domani sono giorni cruciali per Mesagne, Erchie e Villa Castelli. Attraverso le elezioni amministrative , i cittadini avranno l’opportunità di eleggere il sindaco e rinnovare i rispettivi consigli comunali.

Le urne sono aperte oggi dalle ore 15 alle 23 e domani dalle ore 7 alle 23.

Mesagne: Otto Liste per Matarrelli e una per Lotesoriere

A Mesagne, l’attuale sindaco Toni Matarrelli, sostenuto dal centrosinistra, si presenta con otto liste: Partito Democratico (PD), Movimento 5 Stelle (M5S), e una serie di liste civiche tra cui “Vizzino al servizio dei cittadini”, “Mesagne popolare”, “Mesagne centro”, “La mia città”, “Città solidale e riformista” e “Avanti Mesagne”. La coalizione conta un totale di 128 candidati.

Dall’altra parte, il centrodestra è rappresentato da Vincenzo Lotesoriere, sostenuto unicamente dalla lista di Fratelli d’Italia. Forza Italia e la Lega hanno scelto di non partecipare alla competizione. In totale, a Mesagne saranno coinvolti 144 cittadini nella corsa elettorale.

Villa Castelli: Sfida a Tre

A Villa Castelli, il sindaco uscente Giovanni Barletta del centrosinistra, sostenuto dalla lista civica “Diventerà Bellissima”, è sfidato da Pietro Franco della Lega con la lista “Pietro Franco sindaco” e Antonio Rossini, anch’egli di centrodestra, con la lista “Uniti per Villa Castelli”. Le votazioni coinvolgeranno 8062 elettori per le amministrative e 7436 per le europee. I seggi sono stati allestiti nelle scuole di Piazza Ostilio e Via Matteotti.

Erchie: Duello tra Margheriti e Valente

A Erchie, la competizione è tra Giuseppe Margheriti, candidato del centrodestra con la lista “Erchie che vogliAmo”, e Cosimo Valente, candidato del centrosinistra che preferisce definirsi espressione del civismo, con la lista “Idea Erchie”. Margheriti, un imprenditore agricolo già sindaco per tre mandati, e Valente, imprenditore nel settore delle biomasse e presidente della Virtus Erchie Calcio, si contendono la guida del comune dopo un periodo di commissariamento sotto Antonio Giaccari a seguito delle dimissioni dell’ex sindaco Pasquale Nicolì.

Campagne Elettorali e Chiusure

Le campagne elettorali sono giunte al termine con toni piuttosto differenti. A Mesagne, Toni Matarrelli ha concluso la sua campagna con un evento pubblico in villa comunale, accompagnato dai candidati delle sue otto liste. Vincenzo Lotesoriere ha chiuso la sua campagna in modo più sobrio, continuando a lavorare in ospedale e partecipando a un incontro con il sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato.

A Villa Castelli, i candidati hanno tenuto i loro ultimi comizi ieri sera, mentre a Erchie, la campagna elettorale è stata particolarmente accesa, con entrambi i candidati principali, Margheriti e Valente, impegnati in un confronto serrato sia nei comizi pubblici che negli incontri privati.

Il voto

A Mesagne, l’unico comune del brindisino al voto che ha più di 15 mila abitanti, si vota su una sola scheda nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista (partito), assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco collegato. Oppure si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato

sindaco e non per la lista collegata. Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista (partito), tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata (il cosiddetto voto disgiunto).

Se nessun candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Ad Erchie e Villa Castelli, si vota con un turno unico (non ci sarà alcun ballottaggio).

Gli elettori esprimono un voto unico per il sindaco e per la lista dei consiglieri comunali. Viene eletto il sindaco che ottiene la maggioranza dei voti.

Sulla scheda si troverà già stampato il nome del candidato sindaco insieme al contrassegno dell’unica lista che lo appoggia.

Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del Sindaco. Non è possibile il voto disgiunto.

Si può esprimere La preferenza per il candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista.

Lo spoglio delle schede votate sarà eseguito lunedì, a partire dalle ore 14.00.