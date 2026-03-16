Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, rivolge i propri auguri di buon lavoro al neo presidente della Provincia di Brindisi, Angelo Pomes, esprimendo soddisfazione per la propria elezione a consigliere provinciale e fiducia per il percorso che si apre alla guida dell’ente provinciale.

«Desidero innanzitutto congratularmi e augurare buon lavoro al nuovo presidente della Provincia di Brindisi, Angelo Pomes. Sono certo che saprà guidare l’ente con equilibrio e senso delle istituzioni, proseguendo il lavoro di coordinamento e supporto ai territori che la Provincia svolge quotidianamente al servizio delle comunità».

Il sindaco rivolge inoltre un ringraziamento al presidente facente funzioni Giuseppe Ventrella: «A lui va la mia gratitudine per il sostegno e per l’impegno dimostrato nei quattro mesi in cui ha guidato la Provincia, svolgendo un lavoro serio e responsabile in una fase importante per l’ente».

Zaccaria ha poi voluto ringraziare anche la sua comunità politica: «Un ringraziamento sincero va alla coalizione di Fasano e a tutti i consiglieri che compattamente mi hanno sostenuto, un grazie particolare anche ai consiglieri comunali non fasanesi che mi hanno sostenuto con convinzione».

«La Provincia di Brindisi – conclude – continuerà a essere un punto di riferimento per il coordinamento tra i territori e per la risposta ai bisogni delle nostre comunità. Per quanto riguarda Fasano, si apre ora una fase che ci condurrà alle elezioni del 2027: un passaggio importante per presentare alla città idee e programmi per il futuro della nostra comunità, per continuare un cammino corale che ha migliorato la nostra città, rendendola più moderna, ambiziosa e solidale».

Ufficio Stampa

Città di Fasano