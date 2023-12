In Fratelli d’Italia della provincia di Brindisi non c’è davvero mai fine al peggio! Nonostante la mancata elezione di rappresentanti “ufficiali” del partito, il commissario provinciale Luigi Caroli parla di successo e di primato di FDI all’interno della coalizione di centro destra. E’ la prima volta che si assiste a dichiarazioni di chi considera un successo non aver traguardato l’elezione in consiglio. E si sfiora addirittura il ridicolo se si fa riferimento anche alla città capoluogo dove Caroli in questi mesi è stato capace solo di chiedere l’azzeramento dei circoli per poi rimediare figuracce elettorali senza precedenti.

Chissà cosa ne pensa Giorgia Meloni di quanto sta accadendo in una provincia in cui la guida del partito è affidata a chi non è stato capace neanche di conservare il consenso nel suo comune e che fa di tutto per allontanare consiglieri ed assessori che ancora sostengono con fierezza le ragioni di Fratelli d’Italia.

E’ giunto il momento – a questo punto – di chiedere ufficialmente a Caroli di farsi da parte, rassegnando immediatamente le dimissioni e cancellando ogni assurda ipotesi di ricandidatura alla guida di un partito che proprio lui è stato capace di ridurre ai minimi termini. Se ne vada e lasci campo libero a chi questo partito vuole ricostruirlo.

Roberto Quarta – consigliere comunale FDI Brindisi