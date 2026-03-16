FRATELLI d’ITALIA – GIORGIA MELONI 86
1 ALBANESE Catia 13
C 1 GRIGIO
D 10 ROSSO
E 2 VERDE
2 DE MARIA Raffaele 4
C 0 GRIGIO
D 2 ROSSO
E 2 VERDE
3 GIANCOLA Virginia 2
C 2 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
4 IAIA Luana 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
5 LECCESE Cosimo Damiano 10
C 1 GRIGIO
D 8 ROSSO
E 1 VERDE
6 LIGORIO Saverio 4
C 4 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
7 LOTESORIERE Francesco 15
C 1 GRIGIO
D 9 ROSSO
E 5 VERDE
8 MARINÓ Giancarlo 12
C 0 GRIGIO
D 12 ROSSO
E 0 VERDE
9 MASIELLO Rosa 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
10 SORIO Giuseppe 26
C 15 GRIGIO
D 10 ROSSO
E 1 VERDE
COMUNITÀ PROTAGONISTE – POMES PRESIDENTE 184
1 AGGIANO Denise 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
2 ARGENTIERI Maria Lucia 26
C 5 GRIGIO
D 13 ROSSO
E 8 VERDE
3 BROGNA Carmine 19
C 14 GRIGIO
D 4 ROSSO
E 1 VERDE
4 CAPONE Daniela 19
C 2 GRIGIO
D 13 ROSSO
E 4 VERDE
5 CAVALLO Nicola 18
C 3 GRIGIO
D 4 ROSSO
E 11 VERDE
6 CAVALLONE Agnese 3
C 3 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
7 CICCARESE Elio 23
C 11 GRIGIO
D 3 ROSSO
E 9 VERDE
8 FUMAROLA Rosalia 6
C 6 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
9 MARRA Marco 21
C 11 GRIGIO
D 2 ROSSO
E 8 VERDE
10 LANZILOTTI Massimo Vittorio 16
C 2 GRIGIO
D 13 ROSSO
E 1 VERDE
11 PERRINI Lorenzo 14
C 1 GRIGIO
D 11 ROSSO
E 2 VERDE
12 ZACCARIA Francesco 19
C 0 GRIGIO
D 2 ROSSO
E 17 VERDE
ALLEANZA CIVICA PER BRINDISI 46
1 CALABRETTI Vincenzo 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
2 CIACCIA Maria 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
COLELLA Maurizio 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
4 DE MOLA Laura 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
5 LUPERTI Pasquale 23
C 0 GRIGIO
D 6 ROSSO
E 17 VERDE
6 PENTA Lidia 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
7 SICILIA Ernestina 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE
8 SPENNATI Giovanni 23
C 2 GRIGIO
D 9 ROSSO
E 12 VERDE