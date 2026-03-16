March 16, 2026
Mar 16, 2026    Posted by    news

FRATELLI d’ITALIA – GIORGIA MELONI 86

1 ALBANESE Catia 13
C 1 GRIGIO
D 10 ROSSO
E 2 VERDE

2 DE MARIA Raffaele 4
C 0 GRIGIO
D 2 ROSSO
E 2 VERDE

3 GIANCOLA Virginia 2
C 2 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

4 IAIA Luana 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

5 LECCESE Cosimo Damiano 10
C 1 GRIGIO
D 8 ROSSO
E 1 VERDE

6 LIGORIO Saverio 4
C 4 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

7 LOTESORIERE Francesco 15
C 1 GRIGIO
D 9 ROSSO
E 5 VERDE

8 MARINÓ Giancarlo 12
C 0 GRIGIO
D 12 ROSSO
E 0 VERDE

9 MASIELLO Rosa 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

10 SORIO Giuseppe 26
C 15 GRIGIO
D 10 ROSSO
E 1 VERDE

COMUNITÀ PROTAGONISTE – POMES PRESIDENTE 184

1 AGGIANO Denise 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

2 ARGENTIERI Maria Lucia 26
C 5 GRIGIO
D 13 ROSSO
E 8 VERDE

3 BROGNA Carmine 19
C 14 GRIGIO
D 4 ROSSO
E 1 VERDE

4 CAPONE Daniela 19
C 2 GRIGIO
D 13 ROSSO
E 4 VERDE

5 CAVALLO Nicola 18
C 3 GRIGIO
D 4 ROSSO
E 11 VERDE

6 CAVALLONE Agnese 3
C 3 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

7 CICCARESE Elio 23
C 11 GRIGIO
D 3 ROSSO
E 9 VERDE

8 FUMAROLA Rosalia 6
C 6 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

9 MARRA Marco 21
C 11 GRIGIO
D 2 ROSSO
E 8 VERDE

10 LANZILOTTI Massimo Vittorio 16
C 2 GRIGIO
D 13 ROSSO
E 1 VERDE

11 PERRINI Lorenzo 14
C 1 GRIGIO
D 11 ROSSO
E 2 VERDE

12 ZACCARIA Francesco 19
C 0 GRIGIO
D 2 ROSSO
E 17 VERDE

ALLEANZA CIVICA PER BRINDISI 46
1 CALABRETTI Vincenzo 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

2 CIACCIA Maria 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

COLELLA Maurizio 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

4 DE MOLA Laura 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

5 LUPERTI Pasquale 23
C 0 GRIGIO
D 6 ROSSO
E 17 VERDE

6 PENTA Lidia 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

7 SICILIA Ernestina 0
C 0 GRIGIO
D 0 ROSSO
E 0 VERDE

8 SPENNATI Giovanni 23
C 2 GRIGIO
D 9 ROSSO
E 12 VERDE

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