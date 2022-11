“Ematologia e medici di base – spunti riflessioni e problematiche in terra di Brindisi” è il titolo del convegno-dibattito promosso dall’AIL Brindisi, l’Associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, in programma sabato 19 novembre pv (inizio alle ore 10,00) a Brindisi, presso l’auditorium del Polo Universitario dell’Ex Ospedale “Di Summa”, in piazza A. Di Summa.

L’evento, che si avvale del patrocinio dell’ASL Brindisi, dell’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi e del CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”, è realizzato in collaborazione con un gruppo di associazioni brindisine, operanti in ambito di assistenza sanitaria e donazioni di sangue quali Avis, Fratres, Admo, Croce Rossa Italiana, Insieme contro il cancro e Associazione Thalassemici Brindisi.

“Con profondo piacere – spiega Carla Sergio, presidente di AIL Brindisi – vedo realizzarsi un convegno che nell’affrontare una situazione delicata riguardante l’ematologia della provincia di Brindisi, vede coinvolte tante associazioni, che come la nostra si battono quotidianamente per il benessere dei pazienti. A loro, ai relatori ed ai partecipanti va sin da ora, tutta la mia gratitudine”.

“Il nostro Centro Servizi al Volontariato – aggiunge Rino Spedicato, CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento” – è particolarmente attento a queste tematiche legate da una parte alla cultura del dono e alla prassi della donazione, dall’altra alla qualità e alla diffusione dei servizi di prossimità e della stessa informazione socio-sanitaria. E’ importante, inoltre, la scelta dell’AIL Brindisi di coinvolgere altre associazioni “sorelle” per dare forza allo sviluppo della rete sociale e per offrire un’occasione di buona formazione ma anche di confronto tra volontariato ed istituzioni sanitarie territoriali”.

I saluti sono affidati al dott. Flavio Maria Roseto (Direttore Generale ASL Brindisi), al dott. Arturo Antonio Oliva (Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi), alla dott.ssa Carla Sergio (Presidente AIL Brindisi) e al dott. Rino Spedicato (CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”). Gli interventi, invece, al dott. Domenico Pastore (Primario UOC Ematologia Ospedale “Perrino” di Brindisi) che parlerà di “L’Ematologia a Brindisi, tra passato, presente e futuro” ed alla dott.ssa Antonella Miccoli (Primario Centro Trasfusionale Ospedale “Perrino” di Brindisi), che affronterà il tema de “Le donazioni di sangue nel territorio di Brindisi”. Modera il giornalista Tiziano Mele.