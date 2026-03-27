Due interventi nella notte per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, impegnati nello spegnimento di incendi che hanno interessato alcune autovetture in città.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 23 in via Gerolamo Aleandro, dove una squadra è intervenuta per l’incendio di un’auto. Le fiamme sono state rapidamente domate e l’area è stata messa in sicurezza, evitando ulteriori conseguenze.

Un secondo intervento si è reso necessario alle 2.30 circa in via Orazio Fiacco, dove sono andate a fuoco due vetture, una Range Rover e una Ford Puma. Anche in questo caso l’azione dei Vigili del fuoco ha consentito di spegnere il rogo e di mettere in sicurezza l’intera zona.

Non si segnalano feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause degli incendi.