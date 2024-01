Domenica 28 gennaio, dalle 8 alle 12, è stata organizzata una raccolta straordinaria sangue nel Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino, con la collaborazione dell’associazione Avis comunale.

“A Brindisi – dice Antonella Miccoli, direttrice del Centro – si può donare solitamente dal lunedì al sabato, mentre l’apertura straordinaria in un giorno festivo può agevolare le persone che hanno impegni di lavoro nella settimana. Siamo in un momento di difficoltà – continua – perché come ogni anno, nel periodo invernale, calano i donatori abituali a causa di covid e influenza, ma il bisogno di sangue rimane costante, ogni giorno”.

La data si aggiunge alla programmazione settimanale delle raccolte che vengono promosse dalle associazioni in collaborazione con il Centro Trasfusionale – nei punti fissi oppure in autoemoteca – dove è sempre presente il personale medico e tecnico della Asl insieme ai volontari.

Questa settimana si può donare anche a San Pietro Vernotico il 24 gennaio, a San Donaci il 26 gennaio, e domenica 28 anche a Carovigno e Latiano. Per informazioni ci si può rivolgere alle sedi Avis comunali.

Negli ospedali della Asl, oltre che nel Perrino di Brindisi, si dona al Camberlingo di Francavilla Fontana il giovedì e in quello di Ostuni il venerdì e il secondo e quarto lunedì di ogni mese.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI