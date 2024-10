Continua l’emergenza sangue, facciamo nostro l’appello dell’ASL Brindisi a donare: c’è bisogno di sangue, ogni giorno. il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze del pronto soccorso, per le trasfusioni continue di cui necessitano i pazienti mictrocitemici e i pazienti domiciliari.

La risposta dei brindisini c’è ma siamo sempre al limite della soglia di guardia e per questo il Gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi OdV, un’associazione di volontari di ispirazione cristiana, impegnato nella diffusione della cultura della donazione come atto di solidarietà e generosità, volontario, anonimo, periodico, gratuito e soprattutto responsabile, fa’ proprio l’invito ad andare a donare e rinnovando quello che è ormai è diventato un appuntamento tradizionale, invita a far dono di questo medicinale non fabbricabile che è il sangue nel corso della raccolta organizzata, nell’ambito della Festa Parrocchiale presso la Parrocchia di San Lorenzo da Brindisi nel quartiere Sant’Elia di Brindisi, per domenica 6 ottobre.

Sarà possibile donare dalle 8,00 alle 11,30 (ultimo emocromo) in “totale sicurezza” grazie alla presenza del personale del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Perrino e della relativa autoemoteca dell’ASL Brindisi e per programmare l’afflusso, evitando assembramenti è auspicabile prenotare la propria donazione telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al nr. 349.8765677 oppure contattandoci tramite Facebook (“San Lorenzo da Brindisi”).

“Ricordiamo – dicono gli organizzatori – che per donare è necessario essere maggiorenni, in buona salute, non aver assunto farmaci nel periodo precedente la donazione (es. antibiotici, antinfiammatori), non aver fatto di recente interventi chirurgici, piercing e tatuaggi, è permessa una piccola colazione (un caffè o un thè o un frutto o un paio di fette biscottare o un paio di biscotti secchi (l’importante è non ingerire latte e/o derivati). E non dimentichiamo che è l’occasione per farsi dei controlli, a chi dona saranno effettuati, gratuitamente, gli esami del sangue … fare del bene facendosi del bene …”

Gruppo Fratres San Lorenzo da Brindisi ODV