La Regione Puglia, e in particolare la task force per l’occupazione, ha concluso felicemente l’operazione di salvataggio della Dema a Brindisi, una grande impresa che è stata acquisita dal gruppo Adler che realizza componenti per aerei, nello specifico le parti che servono a modificare la direzione e la portanza dei velivoli.

Si tratta di una produzione tecnologicamente molto avanzata che prevede l’utilizzo di materiali compositi con particolari requisiti di sicurezza”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a conclusione della visita questo pomeriggio dello stabilimento Dema di Brindisi. Un’azienda attiva nel settore aerospaziale fin dal 1993, impegnata nella partecipazione ai più importanti programmi aeronautici internazionali e nello sviluppo di iniziative di Ricerca ed Innovazione.

Adler Aero, a seguito dell’acquisizione del gruppo Dema, conta 3 sedi in Campania e 3 in Puglia (tutte nel distretto aerospaziale brindisino). Ha un fatturato annuo di

57 milioni di euro, che nei prossimi due anni si prevede arrivi a

69 milioni. Ha deliberato investimenti previsti nel prossimo triennio per automazione e macchinari per complessivi 12 milioni, di cui 7 in Puglia.

“Come Regione – ha aggiunto il presidente Emiliano – ci spetta il compito di sostenere questa reindustrializzazione con i consueti strumenti finanziari della Regione Puglia.

Un ringraziamento particolare va al dottor Scudieri, deus ex machina della Adler, uno dei più grandi industriali italiani, che ha desiderato e realizzato questo intervento, salvaguardando oltre 60 posti di lavoro.

Ringrazio tutti coloro, a cominciare dai sindacati, che ci hanno aiutato a costruire questa grande operazione di salvataggio”.

Il responsabile della task force Occupazione (SEPAC), Leo Caroli, ha dichiarato: “Siamo molto contenti che non si parli più dismissione di qualsivoglia stabilimento del gruppo Dema a Brindisi, bensì, grazie all’acquisizione, di rilancio in un’ottica di eccellenza. Nei prossimi giorni il gruppo Adler presenterà al ministero del Lavoro il piano industriale e ancor prima si confronterà con i sindacati. Aspettiamo gli esiti di questa interlocuzione, intanto siamo stati qui per prendere atto della volontà di dare continuità alle produzioni d’eccellenza per un investimento importante. É una innovazione industriale che porterà anche una implementazione di posti di lavoro. Nell’ambito di questo percorso di crescita – ha aggiunto Caroli – abbiamo potuto chiedere al dottor Scudieri di guardare al bacino delle grandi professionalità che è rappresentato dai lavoratori di un’azienda che faceva già parte del gruppo Dema, la ex Dcm, che purtroppo è stata dismessa in passato e che è in attesa di una nuova opportunità e che, come Regione Puglia, sosterremo fino in fondo”.

Emiliano, accompagnato da Caroli nello stabilimento Dema di Brindisi, ha incontrato Paolo Scudieri, presidente gruppo Adler, Achille Scudieri, Board Adler, Giancarlo Schisano, CEO gruppo Dema, Antonella Galeone, Head of program Manager e Engineering Manager Adler e Dema, Eddy Renna, COO Adler e Dema, Roberto Cosma, plant manager Dema Brindisi, Giovanni Fabozzi consulente finanza agevolata.