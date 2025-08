Continuano, con il concerto di Sabato 09 agosto 2025 alle ore 20.30 presso Santa – Spazio Culturale (ex Convento Santa Chiara a Brindisi), i concerti 2024-2025 dell’Associazione Musicale Culturale “Le Voci dell’Arte” – APS della rassegna Emozioni in Puglia.

Ad esibirsi saranno i due giovanissimi musicisti (oboe – pianoforte) Carlo Cesaraccio e Giuseppe D’Elia.

Emozioni in Puglia, un progetto nato sotto la direzione artistica del M° Roberto De Leonardis, docente di pianoforte presso il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce ha, tra gli altri, lo scopo di valorizzare la bellezza paesaggistica e architettonica della Regione Puglia avendo come mezzo le emozioni che la musica riesce ad esprimere.

Le proposte di giovani talenti, ma già con carriere internazionali alle spalle, che si intrecciano con i percorsi artistici di artisti di consolidata carriera, fanno si che l’offerta musicale sia varia e, allo stesso tempo, completa nei generi e nelle composizioni delle formazioni musicali.

Il Duo Cesaraccio – D’Elia, formato e nato all’interno della Musikhochschule “Robert Schumann” di Düsseldorf, unisce le già molteplici esperienze musicali personali di entrambi i musicisti, si è già esibito in Italia e all’estero in Teatri di rilevanza internazionale, oltre ad aver vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali.

Il programma prevede l’esecuzione del Concerto per Oboe e orchestra TrV 292 (nella versione per oboe e pianoforte) di R.Strauss, la Suite dallo “Schiaccianoci” di P.I. Tchaikovsky e il Concertino per oboe e pianoforte di N. Skalkottas.

Il prossimo appuntamento, sempre presso lo Spazio Culturale Santa di Brindisi (ex Convento Santa Chiara), è previsto per il 19 agosto 2025, con il concerto finale della masterclass “Flauto In Canto”, giunto ormai alla 13esima edizione (studio pratico ideato da Lello Narcisi e Vincenzo Scarafile) che, dopo le ultime quattro edizioni tenute in Toscana, nel 2025 tornerà in Puglia.

I concerti, grazie anche alla concessione degli spazi da parte dell’Associazione Yeahjasi di Brindisi, rientrano nelle attività dell’Associazione Musicale Culturale “Le Voci dell’Arte” – APS e sono sostenute prioritariamente dalle destinazioni del 5×1000.

Ingresso libero con contributo volontario.

Per informazioni rivolgersi al n°329/6829822 nelle seguenti fasce orarie 10-12 e 18-20 o seguire la pagina facebook Levocidellarte Aps