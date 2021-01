Martedì prossimo, a partire dalle 10, Edison incontrerà le imprese pugliesi per un confronto su scenario energetico, consumi industriali e prospettive legate all’efficienza energetica. Lo farà nel webinar “Energia e competitività: le imprese della Puglia a confronto”, organizzato col supporto di Confindustria Puglia e in collaborazione con le territoriali Bari e BAT, Brindisi e Foggia dell’associazione degli industriali.

Durante l’evento, a cui è possibile partecipare registrandosi sul sito www.edison.it/it/puglia, sarà presentato lo studio ‘Energia e competitività in Puglia’ a cura del Politecnico di Milano e dello spinoff del Politecnico di Bari Ingenium, con approfondimenti su consumi energetici del settore industriale, investimenti in efficienza energetica e obiettivi di risparmio energetico della Puglia al 2030.

Nel pomeriggio Edison incontrerà, in cinque incontri virtuali, le imprese pugliesi, prospettando vari percorsi per accrescerne la competitività attraverso la riduzione dei costi energetici: autoproduzione di energia, efficientamento energetico, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi.

All’evento parteciperanno il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, l’assessore allo Sviluppo economico e all’Energia della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, l’amministratore delegato di Edison Nicola Monti, il presidente del MIP Politecnico di Milano Graduate School Vittorio Chiesa e il vicepresidente della Fondazione Edison Marco Fortis che presenterà un focus sul contesto economico regionale.

Edison, in virtù di un forte e datato legame con la Puglia, partecipa attivamente alla vita economica e sociale della regione: è presente sul territorio attraverso tutte le sue principali attività, dalla generazione di elettricità da fonti rinnovabili sino alla vendita finale di luce e gas e all’erogazione di servizi energetici e ambientali.

Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita – con oltre 350 punti vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi alle famiglie ed imprese. Con i suoi oltre 135 anni di storia, Edison ha contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5.000 persone. Edison intende la sostenibilità come leva di business e di creazione di valore: per questo si è impegnata a orientare le proprie attività nella direzione indicata dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Le politiche di sostenibilità di Edison si concretizzano in sei ambiti di azione: sostenibilità dei processi aziendali, lotta al cambiamento climatico, valorizzazione delle persone e del talento, vicinanza ai clienti e al mercato, tutela della biodiversità, confronto con stakeholder e progettazione condivisa.

