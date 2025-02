In data odierna, la FAILM, insieme alle rispettive RSU, è stata convocata dalla Prefettura di Brindisi in seguito alla nostra richiesta del 3 febbraio scorso, riguardante la vertenza dei lavoratori dell’indotto ENI Versalis e il nuovo piano di transizione industriale.

Alla riunione erano presenti il Capo di Gabinetto, Dott. Padovano, alcuni rappresentanti delle aziende dell’indotto, la Segreteria Generale e le RSU FAILM.

Il Dott. Padovano ha aperto l’incontro sottolineando che la Prefettura ha accolto la nostra richiesta come segnale di attenzione verso la vertenza, condividendo i punti sollevati. Inoltre, ha comunicato che il Prefetto ha avviato una valutazione complessiva e sta conducendo interlocuzioni per possibili iniziative comuni.

Come sindacato, abbiamo ribadito con fermezza che ENI ha operato su questo territorio per decenni, traendo vantaggi dalle sue risorse, e che il nuovo piano di transizione industriale non può ricadere sulle spalle dei lavoratori dell’indotto e delle loro famiglie. Abbiamo evidenziato, inoltre, che molte aziende hanno sostenuto ingenti costi per contratti di servizio stipulati con ENI solo pochi mesi fa, e che ora rischiano di subire gravi conseguenze economiche.

Abbiamo anche sottolineato la necessità di distinguere questa vertenza da quella dei lavoratori del settore chimico e richiesto che i tavoli di confronto coinvolgano tutte le istituzioni locali. A tal proposito, abbiamo informato la Prefettura che giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 9:00 è previsto un incontro con il Sindaco e l’Assessore al Lavoro del Comune di Brindisi.

Le nostre principali richieste rimangono le seguenti:

1. Garanzie occupazionali – Chiarezza sui numeri effettivi di aziende e lavoratori impiegati, con proposte concrete di ricollocazione o riqualificazione per chi rischia di perdere il lavoro.

2. Tutele sociali ed economiche – Un impegno concreto da parte di ENI per supportare i lavoratori indiretti, anche attraverso strumenti di ammortizzatori sociali durante la fase di transizione.

3. Valorizzazione delle competenze – Riconoscimento delle professionalità acquisite dai lavoratori e loro inclusione nei piani di riconversione industriale.

4. Trasparenza sui piani futuri – Condivisione chiara e dettagliata delle prospettive industriali e delle conseguenze occupazionali delle dismissioni in corso.

5. Istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente – Un meccanismo per seguire costantemente l’evoluzione della situazione e garantire la tutela dei lavoratori nel tempo.

Come FAILM, siamo pienamente consapevoli della delicatezza della situazione e restiamo in attesa degli sviluppi dopo la valutazione del Prefetto. L’incontro con l’Amministrazione comunale di giovedì 13 febbraio sarà un ulteriore passaggio fondamentale. A seguito di questi confronti, valuteremo le azioni da intraprendere per garantire dignità e sicurezza ai lavoratori dell’indotto ENI di Brindisi.

Segretario Generale

Claudio Capodieci