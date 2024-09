Mercoledì 18 e venerdì 20 settembre il teatro di Parco Buscicchio accoglie due appuntamenti d’eccezione dedicati a scoprire, raccontare e vivere con protagonismo l’arte pubblica attraverso la voce di artisti, esperti, rappresentanti istituzionali e liberi cittadini di tutte le età. Le iniziative rientrano nel programma di attività di “Sem va a spasso”, progetto di ImmaginAbile S.c.s. e Legami di Comunità – Brindisi, sostenuto da Creative Living Lab – Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Mercoledì 18, dalle ore 18.30, è in programma Equilibri non lineari, un momento di dialogo e confronto per riflettere sul tema dell’arte pubblica con la partecipazione di: Giuseppe Teofilo (direttore artistico della Fondazione Pino Pascali), Francesco Arena (artista, vincitore del Premio Pino Pascali 2024 con l’opera di arte pubblica “30 altalene”).

Il tavolo di confronto è un’occasione per scoprire e raccontare quali sono le prospettive dei programmi in ambito di welfare culturale, a livello regionale e nazionale, e in che modo l’esperienza di Brindisi rientra in questi percorsi innovativi. Durante l’incontro, il direttore Giuseppe Teofilo e l’artista Francesco Arena, presentano alla città l’opera d’arte pubblica vincitrice del Premio Pino Pascali 2024 “30 altalene”.

“Una mostra diffusa nel tessuto cittadino trasferisce il dialogo con il pubblico dalla protezione degli spazi dell’arte ad un confronto serrato, ad un’accessibilità costretta e ad una condivisione forzata. – afferma Giuseppe Teofilo, direttore artistico della Fondazione Pino Pascali – L’opera nello spazio collettivo non è rivolta a persone che hanno deciso di visitare una mostra o un museo, pertanto, sono costrette alla sua fruizione. La grande operazione d’arte pubblica “30 altalene”, perfezionata dalla partecipazione attiva delle diverse comunità, si è tradotta in una dichiarazione di meraviglia, di sensibilità e di sperimentazione.”

Venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 18.30, la compagnia di teatro SEM lancia una chiamata alle arti dal palco del nuovo Teatro del Parco in occasione di Foriticá – Uno spazio per gli artisti. Il nuovo spazio dedicato all’arte di Parco Buscicchio è nato da un’azione collettiva di SEM per riqualificare un’area sottoutilizzata e renderla un luogo inclusivo in cui dare a tutti la possibilità di far sentire la propria voce e di mettersi in gioco sperimentando la propria arte davanti a un vero pubblico.

“La compagnia, piccolo motore di ricerca culturale nel quartiere, sperimenta una metodologia di formazione e apprendimento innovativa che unisce il teatro alle artiterapie e alla scrittura creativa, promuove e facilita la produzione di contenuti artistici originali ed emotivamente significativi – racconta Anastasia Luceri, referente SEM – Ora SEM apre all’esterno con un’occasione di incontro, condivisione e scambio. Il Teatro del Parco, a disposizione di tutti, aspetta solo che le proprie assi vengano calpestate.”

Con un angolo dedicato alle artiterapie, inizia la collaborazione tra Legami di Comunità e Centro Studi Artile di Novara, che avvierà, da gennaio 2025, una scuola di formazione professionale in arteterapia.

L’evento è aperto a tutti i musicisti, attori, performer, poeti e stand up comedian che hanno voglia di mettersi in gioco, esibirsi, vivere un nuovo spazio libero in città a disposizione da ora in poi per prove e manifestazioni artistiche e culturali di vario genere. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 18 settembre compilando il form al link https://forms.gle/7kqNKfSMksV7x2ey6