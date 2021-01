I Carabinieri della Stazione di San Vito dei Normanni hanno eseguito un mandato di arresto europeo, emesso dalle Autorità della Romania, nei confronti di un 32enne di origini romene residente a San Vito dei Normanni, poiché l’uomo è risultato colpevole di guida in stato di ebbrezza e guida senza patente di veicolo non immatricolato, reati commessi in Romania.

Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Bari.