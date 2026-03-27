Nell’ambito del progetto Erasmus+, cinque studenti dell’IPEOA Pertini di Brindisi hanno partecipato a una straordinaria esperienza di mobilità presso il Liceo Nord Caraïbe di Bellefontaine, Martinica.

Accompagnati dai docenti Rosanna Carrozzo e Luigi Colucci, gli alunni Chiara Cucci, Matteo Epicochi, Asia Leo, Giulia Nicu e Nicole Vincifori hanno vissuto un’avventura culturale e formativa unica, dal 14 al 20 marzo 2026.

Questo importante progetto pedagogico mira infatti all’incontro con altre culture, al rafforzamento delle competenze linguistiche e professionali.

L’esperienza ha previsto visite culturali e produttive, tra cui due distillerie di rum, La RHUMERIE SAINT- JAMES e la DISTILLERIE NEISSON-DEPAZ, quella al Musée de la Banane, dove i ragazzi hanno approfondito la conoscenza delle tradizioni agricole e della cultura locale e la visita al Domaine de la Vallée, alla scoperta della coltivazione e la lavorazione della vaniglia e di numerosi frutti tropicali.

Le giornate hanno alternato lezioni e laboratori di pasticceria e cucina a visite culturali e naturalistiche, tra cui il mercato di Fort-de-France, il Jardin de Balata e la storica città di Saint-Pierre. Gli studenti hanno anche visitato la Savane des Esclaves, dove hanno conosciuto le condizioni di vita degli schiavi fino al 1848, anno in cui fu abolita la schiavitù.

Dall’incontro tra gli studenti del lycée Nord-Caraibe e gli alunni dell’Ipeoa Pertini di Brindisi è nata l’idea di un nuovo, gustosissimo dessert che unisce la tradizione salentina al gusto caraibico: il pasticciotto al mango. Apprezzatissimo dai primi assaggiatori, il nuovo dessert diventa simbolo di sperimentazione e di amicizia. Il dirigente scolastico, professore Cosimo Marcello Castellano, esprime grande soddisfazione e orgoglio per i risultati eccellenti raggiunti da studenti e docenti coinvolti in progetti didattici internazionali:

“Il soggiorno è stato caratterizzato da una vita comunitaria che ha favorito autonomia e responsabilità. Questa esperienza rappresenta un passo importante nel percorso di internazionalizzazione dell’Istituto, stimolando curiosità, apertura culturale e la partecipazione a futuri progetti europei”.