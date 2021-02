E’ stata pubblicata una piccola gemma editoriale, teatro di storie marginali ma umane e commoventi. Si tratta del libro “Un Angelo per caso” (Artemia Nova Editrice) una raccolta di poesie di Aneta Marika Szyszkowska.

Il volume si presenta come una lunga espressione di una emotività privata dell’autrice che descrive se stessa, la sua vita e il suo rapporto con gli altri. Aneta Marika Szyszkoska, teramana di adozione, è nata a Roma nel 1993.

La sua infanzia è stata difficile, sempre alla ricerca di un posto nel cuore di qualcuno. La sua adolescenza è stata un’altalena di situazioni e umori pervasa da irriducibile malinconia.

Impara a scrivere le sue emozioni cercando di coltivare l’unica passione: la poesia. Si ispira alla sua vita, alle persone che ne fanno parte, alla speranza, ai dolori, alle delusioni ricevute.

Scrive tutto ciò per trovare qualcuno che possa entrare nella profondità della sua anima. “Un Angelo per caso” è una raccolta di poesie emozionante, appassionante.

Ogni parola, ogni espressione è importante per comprendere un desiderio di riscatto e redenzione. I versi nascondono profondità, bellezza interiore. Rappresentano verità e motivi di riflessione.

Un inno a una nuova vita, alla speranza e alla consapevolezza che ci sono tanti nuovi angeli su cui contare. “Un Angelo per caso” di Aneta Marika Szyszkowska è stato premiato al “XI Concorso Letterario” Città di Cologna Spiaggia nel 2020.

Il libro è disponibile presso la piattaforma Amazon e in tutte le librerie italiane.

MARCO GRECO