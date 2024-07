• Giovedì 18 luglio – Il secondo appuntamento musicale del “Manovella in Fest” è con Alessia Tondo, si terrà giovedì 18 luglio a partire dalle ore 21.00 presso il Chiostro del Comune di Mesagne. Ingresso libero e gratuito.

Inserita nel programma “Estate mesagnese 2024”, l’iniziativa è promossa da “Arci La Manovella” in collaborazione con l’etichetta discografica Zero Nove Nove. L’artista pugliese presenta il progetto “SITA”, la sua prima produzione da solista. Alessia Tondo è una delle voci più importanti della scena musicale pugliese. A 6 anni la sua prima esperienza musicale nel gruppo salentino Mera Menhir, pochi anni dopo viene lanciata dai Sud Sound System nel brano “Le radici ca tieni”; con i Sud ha continuato a collaborare per live e partecipazioni televisive. A soli 13 anni il suo ingresso nell’Orchestra de “La notte della Taranta” come solista, i duetti con gli ospiti e le collaborazioni con i maestri della prestigiosa manifestazione. Nel 2015 entra a far parte come interprete e autrice del gruppo di musica popolare “Canzoniere Grecanico Salentino”, che nel 2018 – vincitore del prestigioso “Songlines Music Awards” – sale sul podio come miglior gruppo di world music al mondo.

• Giovedì 18 luglio – Sul palco di piazza Orsini del Balzo è atteso il concerto dei Rocking Fingers, storica Dire Straits tribute band del Sud Italia. Evento gratuito con inizio alle 21.30.

Attiva in Puglia e Basilicata, la band è stata ospite di numerose iniziative in locali privati, piazze e festival. La formazione ufficiale dei Rocking Fingers è composta da: Angelo Fumarola alla chitarra solista e voce; Gabriele Giannuzzi alla chitarra ritmica e cori; Dario Fumarola al basso; Antonio Marra alla batteria; componente della band dal 2001, vanta la partecipazione a numerosi progetti musicali e artistici nazionali e internazionali. Ad attendere il pubblico due ore di concerto, coinvolgente e imperdibile per ogni fan dei Dire Straits ma anche per ogni cultore del rock, che avrà l’occasione di immergersi in una celebrazione live dei Dire Straits matura e raffinata, per rivivere le leggendarie sonorità di una delle band più amate della storia musicale mondiale.

• Venerdì 19 luglio – La “Corrida” di Giacomino Marseglia si svolgerà in piazza Gioberti a partire dalle ore 20.30. Ventitré i concorrenti in gara per esibizioni di canto, musica, teatro e mimo. In platea il pubblico – giudice irremovibile – munito di pentole, campane e campanelle, sirene e piatti da far risuonare per bocciare le performance oppure in mood plaudente, per premiare e far vincere. E poi le divertenti gag di Giacomino, accanto a lui due bellissime vallette. E gli ospiti della serata: Mimmo Vinci, da “Tù sì que vales”, e Mino Mautarelli, poeta e cantante.