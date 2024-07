“Flora sonora e il bosco incantato”, spettacolo per bambini a partire dai 2 anni di età a cura della Biblioteca comunale “Ugo Granafei”, si terrà presso il parco “Roberto Potì” alle ore 20.30. La partecipazione è gratuita.

Il teatro, la musica e il canto come arti magiche: nel corso dello spettacolo, i bambini interagiscono, contribuendo alla creazione dell’ambiente sonoro e mettendosi in gioco con l’armonia del canto corale e delle percussioni. Musica ma anche silenzio e ascolto, sono gli ingredienti che rendono l’esperienza un’occasione per sperimentare e meravigliarsi.

Concerto dei Precious, tribute band dei Depeche Mode: si terrà a partire dalle ore 21.30 in piazza Orsini del Balzo. Evento gratuito.

Tra le band più apprezzate e acclamate nel panorama musicale delle tribute, i Precious sono attivi nel panorama musicale dal 2012; dal loro esordio ad oggi, contano 450 esibizioni live, nel Mezzogiorno e nel resto d’Italia, con diverse incursioni all’estero. Di origini orgogliosamente pugliesi, i quattro musicisti della provincia di Taranto hanno iniziato a coltivare la loro passione artistica sposando il principio di fedeltà assoluta allo stile dei Depeche, l’iconica formazione che dal 1980 è protagonista della scena musicale mondiale. Il set up e l’esecuzione dal vivo scelti dalla cover riproducono l’impatto sonoro e gli arrangiamenti della band britannica: batteria rock potente, suoni synth ed elettronica, chitarre caratteristiche e videoproiezione di screen e visual visibili durante i tour. I Precious sono: Save alla voce e programmazione; GiaKo, alle tastiere, basso, programmazione, cori; Paolo alla chitarra, tastiera, cori; Rodolfo alla batteria.

Precious 21 luglio.jpg