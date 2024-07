Sabato 20 luglio

“La notte rossa dell’Avis”, si svolgerà sabato 20 luglio a partire dalle ore 20 in piazza Orsini del Balzo la serata di sensibilizzazione sull’importanza di donare il sangue, tra spettacoli, musica e danza.

Organizzata da “AVIS Mesagne”, col patrocinio della città di Mesagne, l’iniziativa intende caratterizzarsi come un momento di apertura alla comunità, con l’obiettivo di raccontare esperienze, trascorrere del tempo insieme e affermare i valori della solidarietà e del volontariato. Non per ultimo, l’evento viene proposto come un’occasione per esprimere gratitudine ai volontari e ai donatori – testimoni attivi della cultura del dono – che quotidianamente si adoperano per salvare vite umane. In apertura, è attesa la partecipazione del gruppo di sbandieratori “Lu pizzuttinu”, che si muoveranno per le vie del centro; a seguire, lo spettacolo di due scuole di danza, “Mady Academy Dance e i pizzicati di Amalia” e “Royal Dance Art Centro Danza”; intermezzi musicali con gli “Euphoria Rock Band”. In chiusura di serata, il conferimento delle benemerenze ai soci che si sono particolarmente distinti per il loro impegno. Evento gratuito.

Sabato 20 – domenica 21 luglio

Torna “Boxe sotto le stelle”, quinta edizione della manifestazione sportiva organizzata dall’Asd “Team Boxe Mesagne”, appuntamento in Villa comunale a partire dalle ore 20.30 con i match tra dilettanti in cui si sfideranno 22 pugili. Seguirà la gara per il titolo italiano tra le due campionesse Cristina Garganese e Giulia Lamagna del gruppo sportivo Fiamme Oro. Domenica 21 luglio, “Boxe sotto le stelle” è sempre a partire dalle ore 20,30, l’appuntamento è per il titolo “dilettanti” e si sfideranno 30 pugili.