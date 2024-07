In piazza Orsini il Concerto bandistico “Fasano – Leo”, ospite il cantautore Franco Fasano; nel Chiostro di palazzo dei Celestini il libro “Come fioroni in giugno”

Presentazione del libro “Come fioroni in giugno” di Angelo Raffaele Grande, mesagnese che vive da anni in Lombardia. L’incontro si svolgerà presso l’atrio del Comune, in via Roma, a partire dalle ore 19.30. Ingresso libero. Giorgio Tovaglia, commercialista e docente di economia aziendale nell’istituto alberghiero “Dubini” di Brucillo, sbuccia e sguscia il proprio recente vissuto, rievocando fatti che sbocciano e si esauriscono nelle inquietudini dei personaggi che li alimentano. Dal fascino delle incertezze all’illusione delle certezze, tutti scoprono di essere fragili, quanto basta. Resta la delizia dell’attesa e il sapore dei fioroni che ogni anno, in giugno, allietano il palato. L’iniziativa – a cura della “Fidas Mesagne” – è patrocinata dall’Amministrazione comunale nell’ambito della programmazione degli eventi estivi.

Concerto per l’estate della Banda cittadina “Fasano – Leo”, in programma a partire dalle ore 21 in piazza Orsini del Balzo a Mesagne, evento gratuito.Lo spettacolo musicale ospiterà il cantautore Franco Fasano, autore e interprete di successi indimenticabili – “E quel giorno non mi perderai più”, “Da fratello a fratello”, “E mò e mò”, “Ti lascerò”, “Regalami un sorriso” tra questi – alcuni dei quali saranno eseguiti durante la serata con l’accompagnamento dell’Orchestra di fiati diretta dal M° Francesco Poci.

