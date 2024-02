Mercoledì 31 gennaio si è svolta nell’Aula Consiliare di Castello Imperiali l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria “Compra a Francavilla”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e Confesercenti Brindisi per incoraggiare gli acquisti nei negozi francavillesi durante il periodo natalizio.

“Il concorso a premi “Compra a Francavilla” – commentano gli Assessori Numa Ammaturo e Carmine Sportillo – è ormai un appuntamento irrinunciabile del Natale cittadino. I numeri di questa edizione, con quasi 10 mila ticket ceduti, ci incoraggiano a fare ancora di più. Il mondo del commercio sta risentendo molto dei cambiamenti epocali in corso. Il nostro compito è creare le condizioni favorevoli per spingere le persone ad andare oltre le piattaforme, uscire di casa, socializzare ed entrare nei negozi. Per fare questo occorre trasformare anche il semplice acquisto in una esperienza. La lotteria di Natale, gli allestimenti e gli eventi sono strumenti che possono favorire questo processo. Come Amministrazione Comunale continueremo a fare la nostra parte.”

I primi quattro premi, consistenti in buoni spesa compresi tra 500 e 300 euro, sono andati ai biglietti con i numeri 2076 (primo premio), 1252 (secondo premio), 202 (terzo premio), 387 (quarto premio) e 6480 (quinto premio).

Ad aggiudicarsi il buono spesa da 100 euro, dal quinto al quindicesimo estratto, sono stati i numeri 7856, 3301, 898, 5568, 938, 3008, 3401, 6181, 7085, 3190.

I premi da 50 euro, dal sedicesimo al trentacinquesimo estratto, vanno invece ai biglietti con i numeri 6405, 6995, 8308, 5646, 1007, 957, 3351, 3386, 8921, 9112, 6163, 3071, 1029, 6690, 1763, 3110, 5757, 365, 6322 e 3192.

I ticket fortunati sono stati estratti tra i biglietti rilasciati tra sabato 16 dicembre e lunedì 8 gennaio a tutti coloro che hanno effettuato acquisti per un importo minimo di 30 euro in uno degli esercizi commerciali che hanno aderito al concorso. Saranno ora i vincitori a scegliere in quale negozio utilizzare i buoni spesa.

Le persone in possesso di uno dei biglietti sorteggiati dovranno scrivere una mail a eventifrancavillafontana@gmail.com con i propri dati e la copia del biglietto. In risposta saranno indicate le modalità di ritiro del buono spesa.

All’estrazione erano presenti gli Assessori Numa Ammaturo e Carmine Sportillo, la Consigliera Comunale Alessandra Latartara ed il referente cittadino di Confesercenti Brindisi Mino Vacca.

Comune di Francavilla Fontana