La Consigliera Federale Nazionale di Europa Verde Caterina Marini e il componente della Direzione Regionale di Europa Verde Puglia Domenico Turrisi, nonché co-portavoce provinciali per Brindisi, esprimono grande soddisfazione per il risultato che Alleanza Verdi e Sinistra ha ottenuto in occasione dell’appuntamento elettorale appena concluso per il rinnovo del Parlamento Europeo, attestatosi a livello nazionale intorno al 6.8%.

A livello nazionale la federazione dei due partiti Europa Verde – Verdi e Sinistra Italiana, sotto il simbolo dell’Alleanza, riesce ad attrarre anche l’interesse di quegli elettori che sinora si sentivano orfani di rappresentanza politica, e in particolar modo l’interesse dei giovani, attenti al proprio futuro e ai temi di ambiente, ecopacifismo e giustizia sociale. Questi temi sono la sfida del futuro.

Certo, a livello regionale la performance elettorale è stata inferiore rispetto a quella delle altre regioni italiane e ciò impone una riflessione a entrambi i partiti.

Per quel che riguarda Europa Verde – Verdi, nei prossimi giorni gli stessi Marini e Turrisi chiederanno un tavolo di confronto regionale interno al partito per le valutazioni del caso con l’obiettivo di migliorare il radicamento di Europa Verde sul territorio pugliese e il confronto con le altre forze politiche regionali.

Del resto, Caterina Marini e Domenico Turrisi sono gli esponenti di riferimento pugliese della componente politica interna nazionale di Europa Verde – Verdi, nata e riconosciuta dalla segreteria nazionale del partito il 20 aprile scorso e denominata Sempre Verdi.