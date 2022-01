Nella giornata di ieri 30 gennaio 2022 si è svolta a Polignano a Mare (BA) l’Assemblea Regionale di Europa Verde/Verdi Puglia per l’elezione dei due co-portavoce regionali e il rinnovo delle cariche nell’Esecutivo Regionale e nei Consigli Federali Regionale e Nazionale.

Per la prima volta, anche la provincia di Brindisi risulta essere ampiamente e degnamente rappresentata in tutti gli organi di partito grazie ad una presenza di Europa Verde/Verdi sul territorio cresciuta molto negli ultimi tre anni, tendenzialmente in crescita significativamente nei prossimi anni e operativa ovunque sul territorio. È bene sottolineare come l’elezione di tutte le cariche negli organi di governo del partito Europa Verde/Verdi sia a livello nazionale, sia a livello territoriale sposano appieno il principio della parità di genere.

I risultati della votazione vedono eletti come co-portavoce regionali Fulvia Gravame e Domenico Lomelo.

Inoltre, nei vari organi di governo, per quel che concerne la Provincia di Brindisi, l’assemblea ha eletto:

– Domenico Turrisi (Brindisi), componente dell’Esecutivo Regionale;

– Caterina Marini (Fasano), consigliera del Consiglio Federale Nazionale;

– Marina Samarelli (Brindisi) e Daniele Massaro (Latiano), consiglieri del Consiglio Federale Regionale.

Le cariche assegnate, come da regolamento, hanno durata di tre anni, allo scadere dei quali si procederà a nuove elezioni.

I tesserati di Europa Verde/Verdi della Provincia di Brindisi augurano buon lavoro ai propri rappresentanti eletti nei vari organi. E, inoltre, ringraziano Valeria Dello Monaco e Vincenzo De Carlo che hanno partecipato all’Assemblea Regionale in veste di delegati per la Provincia di Brindisi.

Europa Verde/Verdi prov. di Brindisi