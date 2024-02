Continuiamo a leggere sugli organi di stampa le elucubrazioni mentali del Consigliere Comunale Pasquale LUPERTI, già candidato sindaco perdente del Movimento Regione Salento suo penultimo partito dopo tanto peregrinare da destra a sinistra del panorama politico cittadino.

Ora, pare, essere ritornato a Sinistra forse nel PD o forse nel Movimento del Presidente della Provincia Mattarelli.

Sembra che non osi dichiararsi pur essendo stato eletto con i voti del Centro Sinistra come consigliere Provinciale, per non perdere come unico Consigliere Comunale del vecchio movimento la possibilità di partecipare a più commissioni e prendere maggiori gettoni di presenza.

Questa premessa era indispensabile per chiarire i contorni di chi si sforza di apparire Catone il Censore, non avendone i requisiti.

Gli chiediamo che venga in Consiglio Comunale e dica alla città se ha procedimenti penali a suo carico e di che natura, se questi sono riconducibili al suo passato incarico di assessore e se tali reati possono aver procurato grave danno all’Ente Comune secondo i capi di accusa.

Noi crediamo che non ne abbia il coraggio come non lo ha avuto con il Sindaco Marchionna il quale gli chiedeva in campagna elettorale di mostrare alla città e agli elettori non i carichi pendenti con la giustizia, ma gli eventuali procedimenti penali in itinere. Marchionna attende ancora vicino i cancelli del tribunale, ma di Luperti nessuna traccia.

Prima di lanciarsi in accuse immotivate e prive di ogni e qualsivoglia significato politico, ma piene solo di tanto livore e di tanta impreparazione amministrativa, verso il nostro rappresentante il giunta Luciano LOIACONO, farebbe bene a pensare ai problemi seri della città e a suggerire dal punto di vista dell’opposizione le soluzioni.

Ma egli non ha la caratura politica per poter fare questo, gli piace sguazzare nel pettegolezzo di corridoio e nei si dice, scegliendo accuratamente i suoi interlocutori che senza accorgersene diventano le sue casse di risonanza, insomma un “Giovanotto Birichino”.

Lo invitiamo ad assumere atteggiamenti più consoni al ruolo che ricopre evitando pettegolezzi fine a se stessi e ci auguriamo che riesca a dimostrare la sua innocenza nei procedimenti penali che ha in corso, avendo noi nel nostro DNA la cultura garantista e di presunzione di innocenza.

Ogni atteggiamento diverso da quello politico, fatto nei confronti dei nostri rappresentanti in esecutivo o in consiglio comunale sarà portato a conoscenza della magistratura, al fine di stabilire una correttezza comportamentale, regola prima per ricoprire ruoli istituzionali.

Segreteria Cittadina Casa Dei Moderati