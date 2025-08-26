Era ovvio che sarebbe arrivata la risposta delle cantine in merito all’evento sul Susumaniello spostatosi a Mesagne.

Ieri ho partecipato e ascoltato con attenzione la conferenza stampa del sindaco Giuseppe Marchionna, cui riconosco da sempre il merito di avere un’oratoria di alto profilo. Tuttavia, è opinione condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini, e anche dal sottoscritto, che quanto espresso ieri rappresenti più un tentativo, probabilmente in buona fede, di coprire una realtà: qualcosa o qualcuno ha fatto perdere alla nostra città una grande occasione.

Credo sia giunto il momento che i partiti di maggioranza – in particolare Forza Italia e Fratelli d’Italia, che dispongono dei numeri per sostenere questa amministrazione – intervengano seriamente. Devono innanzitutto fare un’attenta riflessione interna, e successivamente convocare una riunione di maggioranza, auspicabilmente l’ultima, per definire in modo concreto e chiaro l’agenda di governo di questa città, ammesso che ne esista una.

Non si può più tollerare l’ipocrisia e il tentativo di mascherare atteggiamenti che continuano a condizionare l’operato del sindaco e non si comprende il motivo di tale situazione. Questi comportamenti devono cessare, perché altrimenti è impensabile che questa amministrazione possa proseguire per altri tre anni in queste condizioni.

Assistiamo a un’attività ingessata, incapace di muoversi liberamente a causa di alcune persone che in passato sono già state messe da parte e che ora sembrano ancora oggi tirare le fila.

È arrivato il momento che la maggioranza faccia un passo avanti serio e responsabile per il bene di Brindisi e si scrolli di dosso zavorre inutili.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi