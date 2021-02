Il Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi aderiscono a FACCIAMO LUCE SUL TEATRO, l’iniziativa promossa da U.N.I.T.A. Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo per riportare l’attenzione sui palcoscenici di tutta Italia, chiusi ormai da un anno.

Lunedì 22 febbraio dalle ore 19.30 alle 21.30, il Verdi terrà aperte le sue porte e accese le sue luci figurando l’attesa del pubblico. Un gesto simbolico di vitalità e speranza, che documenteremo “live” su questa pagina, profondamente sentito e necessario dopo il lungo periodo di restrizioni: una luce che viene da dentro e che farà tornare vivo per una sera il teatro, il suo respiro.

Proteggere e liberare le città dai danni provocati da un’epidemia – ci ricorda Sofocle nel suo immortale Edipo – significa innanzitutto conoscere se stessi, prima che un’intera comunità si ammali di tristezza non riuscendo più a immaginare un futuro.

Un’occasione per provare a ricostruire un dialogo sul presente e sul futuro delle arti, sul ruolo del Nuovo Teatro Verdi che da sempre interpreta l’idea di comunità che condivide uno stesso luogo in uno stesso tempo. Brindisi e il suo Teatro lanciano un segnale per aprire uno squarcio di luce, speranze e sogni sulla scena e sul nostro insopprimibile bisogno di cultura.

Anche il TEATRO KOPÓ – BRINDISI, sito in via Sant’Angelo, si unisce all’appello di U.N.I.T.A. che invita le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio.⁣

E’ passato un anno da quando si sono spenti i riflettori sui palcoscenici dei teatri di tutto il mondo e con ciò, si sono spente le nostre attività, oltre che le nostre vite e i nostri sogni.

Per l’occasione, gli allievi della scuola di recitazione e musical del Kopó avranno il piacere di esibirsi con alcune performance preparate in dad nei mesi scorsi.

Il teatro Kopó sarà illuminato e aperto anche per tutti coloro che vorranno passare a lasciare un messaggio di speranza e solidarietà per il nostro mondo, un mondo fatto di sacrificio e bellezza.

Aspetteremo il pubblico che ha sempre sostenuto la nostra piccola realtà e che siamo sicuri continuerà a sostenerci.

Facciamo luce sul Teatro!