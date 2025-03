Il 17 marzo, la città di Brindisi ha accolto un gruppo di 20 buyers americani provenienti da New York, nell’ambito di un prestigioso Fam Trip organizzato dal Tour Operator Dimensione Viaggi di Francesco Zecchino. L’iniziativa fa parte di un itinerario esclusivo, dal 14 al 17 marzo, dedicato alla scoperta dell’autentica Puglia, con tappe nelle principali città d’arte e nei borghi più suggestivi della regione.

L’incontro a Brindisi rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio pugliese, in vista dell’imminente lancio del nuovo volo diretto Bari-New York, operativo dal 15 giugno al 31 ottobre 2025. Questo nuovo collegamento aereo costituisce un’opportunità strategica per rafforzare i legami con il mercato turistico statunitense e attrarre un numero crescente di viaggiatori internazionali.

Ad accogliere il gruppo di buyers americani sono stati il Sindaco Marchionna, l’Assessora Antonucci e l’Assessora Cozzolino, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Nel corso dell’incontro, sono state illustrate le peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche della città, evidenziandone il valore come destinazione turistica di rilievo. L’iniziativa punta a valorizzare Brindisi e l’intera regione, favorendo nuove sinergie con gli operatori turistici internazionali.

I primi riscontri dei partecipanti sono estremamente positivi e lasciano presagire prospettive promettenti per la prossima stagione estiva. L’Amministrazione comunale di Brindisi esprime grande soddisfazione per questa opportunità di visibilità internazionale e rinnova il proprio impegno nella promozione del territorio come meta strategica per i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal resto del mondo.