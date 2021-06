Per amministrare una comunità e non creare confusione, oltre alla disinteressata dedizione, è necessaria tanta serietà. Sulla questione delle risorse che Snam intenderebbe investire per opere di urbanizzazione di acqua e fogna, per la zona di Torre Rossa a Tuturano è importante chiarire che non si può contenere la discussione in un ordine del giorno in consiglio comunale.

È sicuramente un’ottima notizia la disponibilità della società a realizzare queste opere che sono necessarie e per questo è fondamentale riunire un tavolo operativo con i rappresentanti tecnici della società Snam, dell’Acquedotto Pugliese l’unica titolata a realizzare quelle opere, del Comune di Brindisi e auspicabilmente dei residenti delle zone interessate da questi possibili interventi.

Sia chiaro però che questi investimenti a Torre Rossa dovranno essere risorse aggiuntive ai fondi che la Tap e la Snam hanno previsto di destinare per le opere in quei comuni interessati dal passaggio del gasdotto e per le quali è aperto un tavolo con il governo nazionale. Ritengo altrettanto pacifico che eventuali problemi di assetto idrogeologico emersi qualche mese fa proprio su segnalazione degli stessi residenti, debbano essere valutati indipendentemente da un possibile e auspicabile accordo tra le parti per le opere di urbanizzazione. Se alla base della discussione e del confronto c’è serietà si evitano strumentalizzazioni e inutili polemiche.

Cercare di speculare sui bisogni dei cittadini creando confusione non è corretto e per questo mi auguro che il tavolo con i tecnici si riunisca il prima possibile per avere riscontri chiari sulle intenzioni di questi investimenti.

Valentina Nadia Fanigliulo

consigliera comunale e provinciale Pd Brindisi