Stamattina abbiamo partecipato al sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici del Comune allo Stadio “Fanuzzi”. Il tutto, finalizzato a verificare le condizioni di profondo degrado in cui si trova il manto erboso ed anche i tanti problemi che restano irrisolti, nonostante l’utilizzo un’enorme quantità di denaro pubblico.

E’ emerso con chiarezza che il prato si è distrutto in quanto utilizzato immediatamente – per volontà politica!!! – dopo la posa in opera e senza far trascorrere i giorni ritenuti necessari per l’attecchimento. A questo si aggiunge il fatto che negli spogliatoi continua a non esserci acqua calda a sufficienza. Circostanza che ha determinato l’intervento della Federazione con sanzioni irrorate alla società del Brindisi.

E purtroppo non è tutto. Si corre il rischio che venga meno anche l’omologazione dell’impianto proprio per le carenze appena citate.

Viene da chiedersi, a questo punto, che fine hanno fatto le pompose dichiarazioni dell’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Quarta che in quella – come in altre occasione – si era presentato ai brindisini come il salvatore della patria. Oggi, invece, è rimasto in rigoroso silenzio…

Da lui ci aspettiamo un gesto di buonsenso come può essere considerato quello delle dimissioni, mentre al sindaco Marchionna chiediamo di intervenire con la massima decisione e magari facendosi affiancare da amministratori più attenti e capaci.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali