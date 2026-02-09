

I Comuni di Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Ostuni, Polignano a Mare e Putignano insieme per raccontare la forza attrattiva della Costa dei Trulli



La Città di Fasano è pronta a partecipare alla BIT- Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio 2026. L’appuntamento si conferma come un’importante occasione istituzionale per promuovere le destinazioni di viaggio e consolidare la presenza, sul mercato nazionale e internazionale, delle città a più forte vocazione turistica.



Rappresentata dal sindaco Francesco Zaccaria e dall’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi, Fasano sarà al fianco dei Comuni di Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Mola di Bari, Monopoli, Ostuni, Polignano a Mare e Putignano con l’obiettivo di testimoniare la forza della Costa dei Trulli: un’area che non è solo una destinazione turistica, ma un vero e proprio ecosistema di eccellenze.

Il percorso intrapreso nasce dallo studio che la Regione Puglia ha già condotto sulla base di diversi parametri oggettivi (flussi turistici, punti di interesse comune, analisi delle celle telefoniche, performance e indicatori turistici, etc.), individuando all’interno del Piano Strategico Regionale del Turismo “Puglia 3x6x5 2025/2030” sette ambiti turistici omogenei, e tra questi, il n. 4, è quello della “Costa dei Trulli e Valle d’Itria”. Successivamente, con la Legge Regionale n. 15/2025 ha anche individuato nelle Destination Management Organization (D.M.O.), le organizzazioni finalizzate al coordinamento e alla gestione integrata della destinazione turistica, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per migliorare la competitività e l’attrattività del territorio.



Negli ultimi anni l’ambito Costa dei Trulli sta registrando le performance turistiche più rilevanti, consolidandosi come uno dei principali poli di attrazione della regione, accanto a Gargano e Salento. La presenza di due siti patrimonio Unesco, la piana degli ulivi monumentali, le masserie, gli insediamenti rupestri, la costa impreziosita da cinque comuni Bandiera Blu, insieme all’eleganza e alla suggestione dei paesaggi della Valle d’Itria, costituiscono motivi di scelta e temi di destinazione per milioni di viaggiatori italiani e stranieri.



Il gioco di squadra è l’approccio fondamentale per la crescita del settore turistico: significa condivisione di buone pratiche e strategie vincenti, studio di modelli organizzativi nuovi, più sistematici e innovativi per la gestione integrata di servizi, trasporti, risorse, marketing, dati, formazione ed esperienze. È questa la strategia da mettere in campo per continuare a tracciare il futuro vincente del turismo a Fasano e nell’intera Costa dei Trulli.

Nella stessa giornata di mercoledì 11 febbraio, alle ore 13:00, la Città di Fasano sarà inoltre protagonista dell’incontro “Terme e benessere in Puglia” presso lo stand della Regione Puglia. Insieme ai comuni di Margherita di Savoia, Santa Cesarea Terme e Castelnuovo della Daunia, Fasano presenterà il patrimonio unico delle Terme di Torre Canne. All’incontro parteciperanno l’assessore Pier Francesco Palmariggi e il direttore sanitario delle Terme di Torre Canne, Mauro Galantino, insieme ai vertici di Federterme e Pugliapromozione, per illustrare le nuove opportunità di sviluppo turistico legate alla salute e alla rigenerazione del corpo e dell’anima.



