Prosegue l’espansione di Uber in Puglia con l’arrivo del servizio a Fasano e nei comuni della Valle d’Itria e Costa dei Trulli. Cittadini e turisti avranno a disposizione una nuova opzione di mobilità grazie all’attivazione del servizio Uber Black, operato da NCC professionisti con regolare autorizzazione comunale.

L’ingresso di Uber a Fasano è stato reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, che ha agito con prontezza dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, avviando un percorso trasparente e partecipato per il rilascio di nuove autorizzazioni NCC. Il Comune ha coinvolto tutte le parti interessate, incluse le rappresentanze del settore, per garantire un processo equilibrato e coerente con la normativa vigente. Questa iniziativa rappresenta anche un’opportunità concreta di crescita per il territorio: valorizza le professionalità locali, dà spazio a nuovi imprenditori del settore e crea ricadute economiche positive.

Il complementare arrivo anche del servizio Uber non solo migliora l’accessibilità per i turisti che visitano la zona, ma offre ai cittadini la possibilità di svolgere una professione regolamentata e a tutta la comunità nuovi strumenti di mobilità disponibili tutto l’anno, anche oltre la stagione turistica.

«Siamo felici di accogliere Uber a Fasano, in una fase di forte crescita del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Francesco Zaccaria – Una scelta fortemente voluta dalla nostra amministrazione, che crede in una mobilità moderna, sostenibile e accessibile, al servizio di chi vive e visita la nostra città e che potrà servire anche il comprensorio della Costa dei Trulli e della Valle d’Itria».

Con questa nuova apertura, Uber consolida la propria presenza in Puglia, dopo il recente avvio dei servizi nella regione. Il servizio sarà attivo in tutta la zona della Valle d’Itria e Costa dei Trulli, una delle aree più attrattive del Mezzogiorno, nota per il suo patrimonio paesaggistico, le eccellenze enogastronomiche e il turismo di qualità.

Caratteristiche del servizio Uber Black

Gli utenti dell’app Uber possono:

· conoscere il prezzo della corsa in anticipo

· visualizzare il percorso

· contattare l’autista tramite chat o chiamata anonimizzata

· condividere la corsa con altri passeggeri

· personalizzare l’esperienza (bagagli, conversazione, temperatura)

· utilizzare il Guest Ride per prenotare corse per amici o familiari

· accedere al toolkit di sicurezza dell’app

Informazioni su Uber

La missione di Uber è creare opportunità attraverso il movimento. Abbiamo iniziato nel 2010 risolvendo un semplice problema: come ci si può spostare semplicemente con un click? Oltre 55 miliardi di corse dopo, continuiamo a lavorare per realizzare prodotti utili ad avvicinare le persone ai luoghi dove vogliono essere. Cambiando il modo in cui le persone, il cibo e le cose si muovono nelle città, Uber è una piattaforma che apre il mondo a nuove possibilità.

