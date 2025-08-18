Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Fasano, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Brindisi, hanno intensificato i controlli sulla sicurezza stradale e nelle aree della movida e dell’aggregazione giovanile.

Durante le verifiche sono stati denunciati in stato di libertà due automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Un terzo conducente, con valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura.

Complessivamente sono state identificate 65 persone, controllati 32 veicoli e diversi esercizi pubblici. Le verifiche hanno portato anche alla contestazione di più infrazioni al Codice della Strada, tra cui tre che hanno comportato il ritiro della patente di guida.

L’iniziativa rientra nell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa che i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi conducono in maniera sistematica su tutto il territorio provinciale.